Premio LUX del pubblico 2022: ecco i tre film candidati

Premio LUX del pubblico 2022: annunciati i tre film candidati. Votazioni aperte per: Flee, Great Freedom e Quo Vadis, Aida?

Premio LUX del pubblico punta a sostenere il cinema europeo e a creare un dibattito intorno a temi di attualità. Per cercare di raggiungere un pubblico più ampio, lo scorso anno il Parlamento europeo ha unito le forze con l’Accademia europea del cinema per l’organizzazione di questo evento. A decidere chi vincerà il Premio LUX per il pubblico saranno i voti dei cittadini europei, insieme a quelli degli europarlamentari.

I film in corsa per l’edizione 2022 del Premio sono stati annunciati durante una cerimonia, tenutasi l’11 dicembre a Berlino. I candidati sono: “Flee” di Jonas Poher Rasmussen, “Great Freedom” di Sebastian Meise e “Quo Vadis, Aida?” di Jasmila Žbanić.

Le pellicole selezionate sono ispirate a eventi reali, parlano di vulnerabilità e divisioni, ma anche del potere curativo della tolleranza e della compassione.

I film candidati

FLEE – di Jonas Poher Rasmussen

Amin ripercorre il suo viaggio, quello di bambino rifugiato afgano, che arriva in Danimarca da solo. Nel film, il protagonista prova a fare pace col suo passato, ma anche con se stesso e con i segreti che ha dovuto continuare a nascondere.

GREAT FREEDOM – di Sebastian Meise

Nella Germania del dopoguerra, Hans viene imprigionato più volte per la sua omosessualità. Il protagonista viene sistematicamente privato della propria libertà, per aver infranto l’articolo 175 del Codice penale tedesco. L’unica costante nella sua vita diventa Viktor, il suo compagno di lunga data in cella, un assassino condannato per omicidio.

QUO VADIS, AIDA? – di Jasmila Žbanić

Aida è una traduttrice delle forze di pace, arrivate nell’estate 1995 a Srebrenica. La sua famiglia è tra le centinaia di civili in cerca di un rifugio nel campo delle Nazioni Unite. Aida scopre che un terribile destino attende la sua famiglia e il suo popolo, ma potrà fare qualcosa per fermarlo?

Guarda e vota

Il vincitore finale verrà decretato dai voti del pubblico e membri del Parlamento europeo, le preferenze di ciascun gruppo rappresenteranno il 50% del totale.

Partecipate alla più grande giuria di film d’Europa! Guardate i film e votate per il vostro preferito entro il 5 maggio 2022. La cerimonia di premiazione del Premio Lux del pubblico si svolgerà l’8 giugno 2022, nella sede del Parlamento europeo a Strasburgo.

Scoprite chi ha vinto il Premio LUX del pubblico 2021.