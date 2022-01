Orazio Russo in radio con “Il tempo che non torna”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “IL TEMPO CHE NON TORNA”, il nuovo singolo di ORAZIO RUSSO

“IL TEMPO CHE NON TORNA” è un brano pop che spazia tra sonorità wave ed abbraccia quel sentimento nostalgico che ogni individuo prova nel rendersi conto che tutto quel tempo che credeva di possedere, in realtà, è inesorabilmente trascorso. Con questo brano Orazio Russo ci invita a vivere a pieno ogni istante che abbiamo a nostra disposizione, senza mai cullarsi che ci sia un domani per poterlo fare.

Spiega l’artista a proposito della release: «Ho scelto “IL TEMPO CHE NON TORNA” come singolo perché è il brano che più mi ha rappresentato durante questo periodo di forti dubbi e di tante domande: le restrizioni, il sentirsi assolutamente in balia del nulla, la paura di non avere più la possibilità di vivere immaginando di poter fare, di avere il tempo di fare. Tutto questo mi ha messo in una condizione di forte presa di coscienza che in un qualsiasi rapporto interpersonale, ma soprattutto in amore, non bisogna mai perdere tempo ma essere presenti al tempo!»

Il videoclip di “IL TEMPO CHE NON TORNA” è stato girato in una location alle pendici dell’Etna dal regista catanese Sergio Greco per OneWeb Agency. La history è concentrata su una coppia, alla fine di un amore logorato e logorante perché distrutto dalle incomprensioni e dal tempo perduto. Sofferto, perché non direttamente voluto da entrambi. Tutto intorno si alternano le immagini di Orazio Russo e della sua band.

Biografia

Orazio Russo è stato tra i fondatori leader e voce dei CAFTUA, band rock tutta catanese nata sul finire degli anni ’80. Con i CAFTUA ha partecipato a tantissimi festival e collaborato on stage con diversi esponenti del panorama rock italiano. Nella discografia della band spiccano featuring con Carmen Consoli, Luca Madonia ed Ivan Cattaneo. Dopo un periodo di pausa con la band, Orazio decide di intraprendere un percorso artistico più intimistico e personale e produce insieme a Riccardo Samperi della T.R.P. un primo progetto da solista dal titolo “ Greta” brano dedicato ad una donna apparentemente forte, ma dal cuore assolutamente fragile. Consolidato il rapporto con la Label siciliana TRP Vibes, Orazio si presenta al mercato discografico con un nuovo singolo dal titolo “IL TEMPO CHE NON TORNA”.