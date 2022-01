Il featuring di Sofia nell’album di Ugo Borghetti

Sofia canta “Roma” e “Santoddio” nel primo album da solista di Ugo Borghetti dal titolo “Primo soccorso”, disponibile su tutte le piattaforme per Fenix Music

Sofia canta “Roma” e “Santoddio” nel primo album da solista di Ugo Borghetti dal titolo “Primo soccorso“, disponibile su tutte le piattaforme per Fenix Music.

“Ugo è un caro amico – dichiara la stessa artista – ci siamo conosciuti nel cuore di Trastevere ed una mattina mi ha chiesto di scrivergli il ritornello per un brano del nuovo album Roma; sono stata felicissima, gli voglio un bene infinito ed è una delle persone più dolci, buone, generose e sincere del mondo. In studio ho scritto un secondo ritornello per un altro brano, che è diventato quello di Santoddio. L’album di Ugo è meraviglioso e mette in luce la crudezza del suo flusso di coscienza di quando guarda questa città, come solo lui la sa guardare”.

https://www.instagram.com/s.o.f.i.a_real/

https://www.facebook.com/Sofia-Baldolini-107674194128653

S.O.F.I.A. è una cantautrice e tastierista romana che usa l’acronimo del suo nome, per poter scegliere di essere o rappresentare qualcosa di diverso ogni giorno, in base al suo stato emotivo.

Cresce artisticamente a Roma, cominciando con qualche concerto piano e voce nei piccoli locali di Trastevere. Dopo un paio d’anni, aggiunge una drum machine alla tastiera e alla voce per dare più spessore ai live, creando cover e brani originali riarrangiati in stile elettro – pop e trip hop. E, infine, comincia a scrivere brani in italiano da aggiungere al repertorio di pezzi originali, che le sentiamo riprodurre nei locali di Roma, tra Trastevere e San Lorenzo.

A settembre 2020 incontra Fernando Alba, produttore e manager della Maqueta Records con cui inizia un progetto discografico per Rough Machine, ed esce il suo primo singolo dal titolo “Di Niente”. Lo stop dei live dovuto al lockdown, la portano a lavorare in studio e il 3 dicembre dello stesso anno esce il suo secondo singolo, intitolato “Non mi importa“.