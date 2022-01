Francesco Sisch feat. ‘900: è online “Stasera guida tu”

Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Stasera guida tu”, il nuovo singolo di Francesco Sisch insieme a ‘900 (nome d’arte di Paolo Motta)

Una nuova ondata di rock energetica e fresca figlia delle sonorità dei migliori gruppi che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Un muro di chitarre travolgente senza precedenti pronto a far venire voglia di alzare il volume.

“Stasera Guida Tu nasce da alcune frasi scritte da Marco Melani – racconta Francesco – che mi ha ispirato al senso del viaggio. Viaggio non solo fisico, ma anche viaggio spirituale, mentale, onirico. Il testo infatti è un insieme di frammenti e di storie che in qualche modo hanno creato in me una sensazione di viaggio come può essere il guidare con accanto qualcuno, il sognare una persona che come il mare canta e danza o come può essere sognare quando si è liberi. Ci sono continui cambi di scena all’interno del testo così come in un film tante scene sono in grado di crearne un racconto nato da una serie di racconti.

FRANCESCO SISCH

