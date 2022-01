Valentino Rossi correrà nel Gt World Challenge Europe

Valentino Rossi ha scelto Audi Wrt: la sua seconda carriera sulle quattro ruote inizierà nel Gt World Challenge Europe

Dopo 26 anni di Motomondiale, Valentino Rossi passa ufficialmente alle quattro ruote: correrà nel GT World Challenge Europe alla guida di un‘Audi R8 LMS del team WRT. Ci sarà un numero 46, dunque, sia nella Coppa Endurance sia nella Coppa Sprint. Dopo il test di Valencia, arriva la notizia della sua partecipazione insieme ai piloti ufficiali Audi Sport.

“Sono lieto di unirmi al Team WRT per il Fanatec GT World Challenge Europe – le parole di Valentino Rossi diffuse dall’organizzazione – e tutti sanno che sono sempre stato un grande appassionato di corse automobilistiche e che sono sempre stato interessato a correre su quattro ruote una volta che la mia carriera in MotoGP sarebbe giunta al termine. Ora sono completamente disponibile a dedicarmi ad un programma di corse automobilistiche ad alto livello e con il giusto approccio professionale. Il Team WRT è la soluzione perfetta che stavo cercando e sono ansioso di iniziare con loro questa nuova avventura”.

Andrea Albani, Managing Director MWC, come riferisce la Dire (www.dire.it) si è detto “pronto ad accoglierlo per incoraggiare questa sua nuova meravigliosa avventura. La vivrà al massimo, come la sua leggendaria carriera motociclistica dimostra. Il Fanatec GT World Challenge Europe è un fiore all’occhiello del nostro calendario sportivo che presenteremo fra poche settimane, il regalo della presenza di Valentino Rossi impreziosisce un altro weekend di un’estate che si annuncia straordinaria”.