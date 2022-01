Nix Alba: fuori il video di “Pillola” feat. Midorii

I NIX ALBA su YouTube con il videoclip ufficiale del loro ultimo singolo “Pillola”, disponibile su tutti i digital store, con la partecipazione della cantautrice materana MIDORII

I NIX ALBA pubblicano su YouTube il video ufficiale del loro ultimo singolo “Pillola”, su tutti i digital store, con la straordinaria partecipazione della cantautrice materana MIDORII che dopo l’uscita di “Girotondo” lo scorso 5 novembre, inaugura la strada del featuring per la prima volta nella sua carriera musicale.

Il video, diretto da Flavio Pizzagalli, è un throwback tra surrealismo e pop art. L’alienazione è inscenata in un Cafè anni ’20 del XX secolo con la conseguente sottrazione alla realtà, attraverso il passaggio all’automatismo psichico surrealista. L’inconscio, quella parte che emerge durante i sogni, affiora anche quando si è svegli e permette di associare libere parole, pensieri e immagini senza freni inibitori e scopi preordinati. È evidente il riferimento alla fotografia del 1948 di Philippe Halsman che rese reale il surreale “Dalì Atomicus”, la trasposizione realistica dell’immaginario di Salvador Dalì.

“Pillola è il manifesto di una società che lentamente cade a pezzi.” – spiegano i NIX ALBA – “E’ lo specchio della nostra modernità, in cui tutti sono disposti ad assumere la ‘Pillola’ compulsiva, per stare al passo con gli altri e che ci fa dipendere sempre da qualcosa o da qualcuno. Una spirale incoercibile e ciclica, anestetizzata da un’altalena bipolare tra stop e re-start.”

In questo scenario allucinogeno e psichedelico, MIDORII incarna la moderna mitologia del consumismo, attraverso la ripetizione seriale che caratterizza l’inconfondibile “Marilyn Monroe” di Andy Warhol, che attraverso la ripetizione modulare e la riproposizione di diversi colori nella stessa installazione, definisce un continuo e rinnovato desiderio di possesso da parte della massa.

NIX ALBA è un giovane duo indie-elettronico di recente formazione, composto da Gabriele Antonante, classe ’97 (cantante, chitarrista e autore) e Cristian Bonaldi, classe ’96 (producer musicale). Si conoscono al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano dove si laureano ed è proprio lì che si fondono le loro coscienze artistiche. Il 4 dicembre 2020 pubblicano il singolo “Similar” . Il 1 maggio 2021 esce il singolo “Però mi piace”, cui segue “Ready” il 18 giugno 2021. Il 3 dicembre 2021 esce su tutti i digital store il singolo “Pillola” feat. Midorii.

MIDORII è una cantautrice italiana, classe 1991. Studia canto jazz e violino presso il Conservatorio di Matera e si esibisce con progetti di matrice jazz sia in Italia che all’estero. Consegue un master post-laurea al Saint Louis Music College di Roma. Nel 2013 inizia la collaborazione da solista con Rai per il concerto del 2 agosto 2013 in Piazza Maggiore a Bologna, con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, trasmesso su Rai 3 e Rai Radio 3. Prosegue la collaborazione con Rai in qualità di corista, nei programmi: Domenica In (2017), L’anno che Verrà (2019 e 2020) e Buon Compleanno Pippo. Il 31 luglio 2019 si esibisce come corista insieme all’ Orchestra del Maestro Gerardo Di Lella, in occasione di un live di Tony Hadley, frontman degli Spandau Ballet. Il 2020 consacra il sodalizio tra Achille Lauro e Midorii, corista per i brani: “Me ne Frego”, “Bam Bam Twist” e per l’album “1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band ”. L’1 gennaio 2021 pubblica il suo primo singolo “Salto” per l’etichetta Visory Records, seguito dal singolo “Saturno” a partire da 23 aprile 2021. Il 18 settembre dello stesso anno apre i concerti di Gaia e Il Tre presso il Teatro Villa Peripato di Taranto. Il 5 novembre 2021 pubblica il suo terzo singolo “Girotondo”.