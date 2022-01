Giovanni Scambia alla guida dei Ginecologi Universitari

Il professor Giovanni Scambia è stato eletto al Congresso di Salerno come nuovo presidente dei Ginecologi Universitari (AGUI)

Il professor Giovanni Scambia, Direttore del Dipartimento Universitario Scienze della Vita e di Sanità Pubblica e Ordinario di Ginecologia e Ostetrica dell’Università Cattolica, campus di Roma e Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, è stato eletto Presidente dell’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI) nel corso del congresso congiunto delle società scientifiche di ginecologia, tenutosi di recente a Salerno.

L’AGUI riunisce tutti i ginecologici che operano in ambiente accademico e gli specializzandi di questa disciplina.

“Sono molto onorato di questa nomina – commenta il professor Scambia – e della stima che i colleghi hanno voluto manifestarmi. Il nostro programma per i prossimi anni precede il potenziamento delle attività di ricerca in rete in Italia, mettendo in collegamento tra loro i vari centri. Lavoreremo inoltre intensamente sull’attività formativa dei giovani medici, in particolare degli specializzandi”.

Il professor Giovanni Scambia è componente del Consiglio Superiore di Sanità dal 2013 e, dal 2019, vice-presidente della I Sezione Consiglio Superiore di Sanità. È presidente eletto della European Society of Gynaecological Endoscopy (ESGE) e in passato (2016-2019) ha ricoperto la carica di presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO). È autore di oltre 600 pubblicazioni scientifiche ed è referee per importanti riviste scientifiche internazionali, quali Gynecolocic Oncology, International Journal of Cancer, International Journal of Gynecological Cancer, European Journal of Cancer e Cancer Research.

FONTE: POLICLINICO GEMELLI