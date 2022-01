Al capolinea la storia tra Jason Momoa e Lisa Bonet

Jason Momoa, l’interprete di Aquaman, e Lisa Bonet si lasciano dopo 16 anni: l’annuncio della separazione su Instagram

È arrivata al capolinea una delle coppie più romantiche di Hollywood. Dopo 16 anni, Jason Momoa e Lisa Bonet si separano. Ad annunciarlo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’interprete di Aquaman con un post su Instagram.

“Abbiamo tutti sentito la pressione e i cambiamenti di questi tempi di trasformazione… Una rivoluzione si sta svolgendo e la nostra famiglia non fa eccezione… sentendo e crescendo dai cambiamenti sismici che avvengono. E così condividiamo la notizia della nostra famiglia. Ci stiamo separando. Non lo condividiamo perché questo sia degno di nota ma perché possiamo andare avanti con le nostre vite con dignità e onestà. L’amore tra di noi continua, evolvendosi nei modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda per essere ciò che stiamo imparando a diventare. Incrollabile è la nostra devozione a questa vita sacra e ai nostri figli, insegnando loro cosa è possibile, a vivere la preghiere e a far prevalere sempre l’amore”.

Parole che mostrano come due persone possano separarsi senza mai scordarsi che i figli vengono prima di ogni altra incomprensione. L’amore continua ma in forme diverse.

I due interpreti stanno insieme dal 2005 e si sono sposati nel 2017. Dalla loro relazione sono nati due figli. Bonet, protagonista de I Robinson, quando ha conosciuto Momoa era già madre di Zoe avuta dal precedente matrimonio con Lenny Kravitz.

Momoa ha raccontato di essersi innamorato di lei all’età di 8 anni. Appena l’ha conosciuta, ha iniziato subito a corteggiarla. Ed è stato subito amore!