“Vota Estinzione” è il nuovo singolo degli Anticorpi

Si intitola Vota Estinzione il nuovo singolo degli Anticorpi, fuori per Sunflower Records sulle piattaforme streaming e in radio

Fuori Vota Estinzione, il nuovo singolo degli Anticorpi. Un nuovo capitolo per la band sci-fi technopop formata da Giovanni Di Iacovo e Arnaldo Guido che propone con amore e convinzione l’estinzione volontaria della razza umana: un brano politico e irriverente che prende le parti di un pianeta, il nostro, ormai in fin di vita.

“Il nostro pianeta è minacciato da una e una sola terribile creatura: l’uomo, parassita egoista che divora e distrugge. Inutili le vuote promesse degli imperatori della terra, e temiamo che anche la battaglia di Greta non possa prevalere se non eliminiamo il problema alla radice: estinguiamoci. Dopo aver ascoltato il nostro brano, Godzilla ha finalmente accettato la nostra proposta di candidatura a Premier per poter iniziare subito questo concreto ed efficace programma di riforme: l’estinzione. Vota Partito per l’Estinzione Volontaria della Razza Umana!”

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3p1aoKw