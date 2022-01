“Sei mai stata sulla Luna?” su Rai 1: la trama del film

Un cast stellare per il film “Sei mai stata sulla Luna?”, diretto da Paolo Genovese: in onda stasera in prima serata su Rai 1

Un cast stellare: Raoul Bova, Liz Solari, Nino Frassica, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Neri Marcorè, Giulia Michelini, Sabrina Impacciatore, Pietro Sermonti e Maurizio Mattioli nel film di Paolo Genovese “Sei mai stata sulla luna?”, in onda mercoledì 12 gennaio alle 21.25 su Rai1. Guia ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda e vive tra Milano e Parigi. Si considera felice della sua vita fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove ha ereditato una grande masseria di famiglia e se ne deve occupare. Qui si imbatterà in Renzo, un affascinante e strano contadino.