Previsioni meteo 12 gennaio 2022: tempo più stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022: torna il sereno grazie alla rimonta anticiclonica, pioviggini su regioni centrali adriatiche e coste laziali

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia dopo il rapido passaggio perturbato che da domenica ha portato freddo, neve e piogge su gran parte delle regioni del Centro e del Sud. La rimonta dell’alta pressione garantirà invece, anche nella giornata di oggi, bel tempo da Nord a Sud, ad eccezione delle regioni adriatiche centrali che saranno interessate da un rapido passaggio instabile. Pioviggini potranno bagnare anche la Sardegna orientale e le coste laziali. Temperature in graduale risalita e su valori in linea con la media stagionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da domani e almeno fino a domenica il tempo risulterà stabile e soleggiato su tutta la nostra Penisola con l’anticiclone che terrà lontane le perturbazioni. Per la prossima settimana i modelli vedono ad oggi l’ingresso di aria più fredda e instabile, con possibilità di nevicate anche a bassa quota ma considerata la distanza temporale serviranno ulteriori conferme nei prossimi giorni. Tempo più stabile e soleggiato sul resto delle regioni salvo piovaschi occasionali sulle coste del Lazio. A seguire, almeno fino a domenica, un robusto anticiclone garantirà tempo stabile su tutta l’Italia.

Intanto per oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo per lo più stabile con cieli sereni in Toscana e nuvolosità variabile altrove, isolati fenomeni in Appennino con neve fino a 200-300 metri. Migliora al pomeriggio con tempo asciutto ovunque e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli per lo più sereni.

In Toscana giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su tutto il territorio nel corso della giornata. In serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con ampi spazi di sereno su tutti i settori. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati fenomeni sulla Sardegna orientale con neve fino a 400 metri. Al pomeriggio maltempo sulle Isole Maggiori con neve in Sardegna a quote collinari, stabile sulle altre regioni con cieli soleggiati. In serata residui fenomeni su Sardegna e Sicilia, asciutto altrove con cieli per lo più sereno o poco nuvolosi.

In Calabria tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno alternati a locali addensamenti su gran parte della regione; non si attendono variazioni nelle ore serali. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutta la Penisola.

