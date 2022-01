Mengoni duetta con Madame in “Mi fiderò”

In rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali “Mi fiderò”, il nuovo singolo di Marco Mengoni feat. Madame

In rotazione radiofonica dal 31 dicembre ‘Mi fiderò’, il nuovo singolo di Marco Mengoni feat. Madame, estratto da da Materia (Terra), primo progetto discografico di tre album uscito lo scorso 3 dicembre. Il brano, scritto da Marco Mengoni con Madame, Tony Maiello, Riccardo Scirè e Alex Andrea Vella, è un up-tempo che esplora il funk con una ritmica preponderante.

‘Mi fiderò’ è un brano costruito da ‘stanze sonore’ diverse, ognuna con la propria atmosfera e luci. Uno degli spazi più eterogenei è quello costruito e abitato da Madame, la giovanissima cantautrice che ha ridefinito e mischiato i canoni musicali tradizionali, che ha scritto di getto la sua parte e ha lasciato al brano il suo tocco distintivo. Madame è stata ospite di Marco nello speakeasy nascosto nel cuore di Milano, in cui il cantautore ha presentato l’album Materia (Terra) e insieme hanno duettato in ‘Mi fiderò’, accompagnati da una band di 9 elementi.

Il successo di Materia (Terra)

‘Mi fiderò’ è la seconda produzione di Tino Piontek (in arte Purple Disco Machine) all’interno di Materia (Terra) dopo ‘Ma stasera’, singolo certificato doppio platino con cui Marco Mengoni è diventato l’artista italiano più trasmesso in radio nel 2021, secondo la classifica Earone Top 100 of the year. Materia (Terra) (Epic Records Italy / Sony Music Italy), racconta il suo successo con 65 milioni di stream e più di 33.000 copie vendute. Il nuovo lavoro del cantautore ha conquistato in sole poche ore dall’uscita la 1^ posizione su iTunes entrando inoltre nella Top 20 della piattaforma in oltre 25 Paesi.

Fabio De Luigi ospite de il Riff di Marco Mengoni

Continua anche il viaggio de Il Riff di Marco Mengoni. Dopo il debutto della seconda stagione che ha visto Lilli Gruber ospite della prima puntata, il prossimo 30 dicembre sarà disponibile il secondo episodio in cui Marco incontrerà Fabio De Luigi. Al centro della puntata, dove il filo conduttore di tutto è la comicità, che non solo viene affrontata come tematica, ma diventa protagonista dello scambio tra Marco e Fabio, si parla di passione (il Riff di De Luigi) per la propria professione, del presente del passato e del futuro, e dell’amore come motore di tutto ciò che facciamo, oltre alle scelte intraprese da Fabio De Luigi nel corso della sua carriera tra televisione, cinema e regia.

I live negli stadi nel 2022

Dopo il successo del #MengoniLive2019 – Atlantico Tour, nell’estate 2022 il cantautore di Ronciglione sarà protagonista di due concerti eccezionali, i suoi primi live negli stadi, per i quali sono già stati venduti oltre 50mila biglietti. Un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per Mengoni fino ad ora inedita: MARCO NEGLI STADI, organizzato e prodotto da Live Nation, sarà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. I biglietti per le date di Milano e Roma sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Per maggiori informazioni visita la pagina: livenation.it/marconeglistadi.