Covid: vaccino efficace nei pazienti con tumore al polmone

I vaccini contro SARS-CoV-2 sono sicuri ed efficaci nei pazienti con tumore al polmone, la maggior parte dei quali è immunizzata dopo due dosi

In un nuovo studio pubblicato da Valerie Gounant e colleghi sul Journal of Thoracic Oncology, i ricercatori francesi hanno mostrato che i vaccini contro SARS-CoV-2 sono sicuri ed efficaci nei pazienti con tumori toracici, la maggior parte dei quali è immunizzata dopo due dosi. La terza dose, somministrata all’11% dei pazienti con titoli anticorpali bassi in modo persistente, ha favorito un tasso di immunizzazione dell’88%. Anche se i vaccini anti COVID-19 si sono rivelati sicuri ed efficaci nella popolazione generale, non si sa se i pazienti con tumore del polmone possano sviluppare una risposta anticorpale alla proteina spike, perché sono stati esclusi dalla maggior parte degli studi sul vaccino. Precedenti studi hanno dimostrato che i pazienti con tumore del polmone presentano un tasso di mortalità del 30% da COVID-19, significativamente più elevato rispetto alla popolazione generale.

Dettagli dello studio

I ricercatori hanno arruolato 306 pazienti con tumore del polmone, con un’età media di 67 anni. Di questi, 283 hanno ricevuto due dosi di vaccino a distanza di 28 giorni. Gli anticorpi contro la proteina spike di SARS–CoV-2 sono stati misurati utilizzando il test Abbot ARCHITECT SARS–CoV-2 IgG, prima della prima iniezione di un vaccino mRNA, e dopo la quarta settimana, e da 2 a 16 settimane dopo la seconda dose.

A un follow-up mediano di 6-7-mesi, solo 8 pazienti (2,6%) hanno avuto conferma dell’infezione sintomatica da SARS–CoV-2, con una evoluzione rapida e favorevole. Dei 269 risultati sierologici disponibili oltre il giorno 14 dopo la seconda dose di vaccino, 17 (6,3%) sono rimasti negativi (< 50 unità arbitrarie/mL), mentre 34 (11%) riportavano < 300 unità arbitrarie/mL (12,5° percentile) – la soglia da cui è stata trovata una correlazione perfetta tra anticorpi anti-S e anticorpi neutralizzanti, utilizzando un test di pseudo-neutralizzazione.

Alle analisi multivariate, solo età, chemioterapia come ultimo trattamento sistemico entro 3 mesi, e trattamento con corticosteroidi cronici sono risultati significativamente associati alla mancanza di immunizzazione. Trenta pazienti hanno ricevuto la terza dose di vaccino e solo 3 hanno mostrato risultati negativi persistenti, mentre gli altri hanno sviluppato una netta sieroconversione.

Non si sono registrate reazioni anafilattiche nei 306 pazienti, con 587 dosi di vaccino somministrate. I dati di sicurezza sono stati disponibili in 278 pazienti (90,1%), senza significative indicazioni di sicurezza.

“Benché questo report coinvolga, per quanto ci risulta, il più gran numero mai pubblicato ad oggi di pazienti con tumori del torace immunizzati con i vaccini a mRNA contro SARS–CoV-2, la dimensione del campione dei diversi sottogruppi di pazienti rimane limitata,” riferiscono gli autori.

Lo studio è stato condotto da Valérie Gounant, MD, MSc, e Gérard Zalcman, MD, PhD, dell’University Hospital Bichat-Claude Bernard di Parigi.