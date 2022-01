Previsioni meteo 11 gennaio 2022: torna l’alta pressione

Le previsioni meteo di oggi, martedì 11 gennaio 2022: sole e temperature in rialzo al Nord e al Centro, precipitazioni residue al Sud

La perturbazione che da domenica ha portato piogge e nevicate al Centro e poi anche sulle regioni del Sud si sta allontanando in queste ore dall’Italia. Nella giornata di oggi avremo precipitazioni in rapido esaurimento sulle aree meridionali della nostra Penisola, mentre sul resto del Paese il clima sarà asciutto e soleggiato. La rimonta dell’alta pressione determinerà anche un graduale rialzo delle temperature, più sensibile però nei prossimi giorni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo un rapido passaggio instabile dalle regioni adriatiche centrali verso la Sardegna orientale e localmente la Sicilia. Saranno possibili nevicate fino in collina e piovaschi sulle Isole maggiori. Tempo più stabile e soleggiato sul resto delle regioni salvo piovaschi occasionali sulle coste del Lazio. A seguire, almeno fino a domenica, un robusto anticiclone garantirà tempo stabile su tutta l’Italia.

Intanto per oggi, martedì 11 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti su Liguria e Pianura Padana. Al pomeriggio tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino fenomeni residui in Abruzzo con neve fino a 500-600 metri, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con nubi sparse alternate a schiarite. In serata nuvolosità in transito su tutte le regioni, isolati fenomeni in Abruzzo con neve fino 700 metri di quota. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con fenomeni sparsi su tutti i settori e neve a quote collinari. Al pomeriggio residui fenomeni su Calabria e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. In serata ancora qualche piogge sulla Sicilia settentrionale, asciutto sulle altre regioni con cieli nuvolosi. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime stabili o in aumento specie al Nord e al Centro.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.