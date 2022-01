Internet scalza la TV: gli italiani sono sempre più digitali

Due ore e 37 minuti al giorno: è questo il tempo mediamente trascorso online dagli italiani, che stando agli ultimi dati resi pubblici dalla società di ricerca Comscore preferiscono sempre più utilizzare PC e dispositivi mobili nel tempo libero rispetto alla TV tradizionale. Vediamo più nel dettaglio quali sono le tendenze del momento.

2021 anno del consolidamento digitale

Le tecnologie digitali hanno conosciuto in questi anni una rapida espansione, grazie anche a strumenti sempre più avanzati e facili da utilizzare, tuttavia proprio il 2021 viene considerato come “l’anno del consolidamento digitale”. È in queste poche parole che si racchiude una sintesi estremamente efficace dei dati registrati da Comscore, che evidenziano il netto sorpasso del web sulle tecnologie tradizionali, come per esempio la televisione, in particolare negli under 25.

Il tempo speso dai giovani online per i contenuti di infotainment come social e news ha infatti raggiunto il 65% della quota complessiva, con percentuali più basse ma comunque in crescita man mano che si sale con le fasce d’età. Il quadro era ampiamente prevedibile, ma numeri alla mano possiamo renderci conto ancora di più dell’importanza del digitale, che oggi riveste un ruolo fondamentale in tantissime azioni quotidiane, sia di natura lavorativa che personale.

Secondo quanto rilevato nell’indagine Comscore, in particolare, gli italiani hanno trascoso mediamente online ben 2 ore e 37 minuti, con picchi di 3 ore e 17 minuti tra i giovani e 2 ore e 25 minuti per gli over 45 (rispettivamente +22% e +15% rispetto al 2019). Se gli under 30, dunque, trainano questa crescita, è altrettanto interessante notare come ormai anche le fasce di età più alte non rinunciano a collegarsi al web, magari per spulciare i social o leggere il giornale, ma anche per usufruire di servizi essenziali come quelli della Pubblica Amministrazione, sempre più digitalizzati.

Cosa amano fare gli italiani online

L’aumento del tempo trascorso online è chiaramente legato anche alla crescita della quantità e della qualità dei servizi disponibili sul web e tramite applicazioni mobili. La preferenza degli italiani per la rete internet è data infatti anche dall’ampia varietà di attività che è possibile svolgere in digitale: ormai non ci si limita più, infatti, a chattare o a condividere post sui social ma ci si dedica con assiduità alle diverse opportunità di intrattenimento, dal gioco della roulette sulle piattaforme di settore all’ascolto di musica tramite app per smartphone.

La maggior parte del tempo speso su internet viene dedicato, più nel dettaglio, ai servizi dei maggiori player digitali, come Facebook, Instagram e TikTok per quanto riguarda il mondo dei social, WhatsApp, Telegram e Messenger per le funzioni di messaggistica o Spotify, YouTube e Netflix per l’uso di contenuti multimediali quali musica e video. Non meno rilevante è poi il boom, proprio in quest’ultimo anno, dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione, sempre più vicina ai cittadini con portali e app, come l’Anagrafe Nazionale e IO, che consentono di risolvere svariate problematiche senza recarsi fisicamente presso gli uffici.

Tutto ciò evidenzia le mutate abitudini degli italiani a prescindere dall’età: sebbene le modalità d’uso dei servizi citati possano differenziarsi anche molto nelle varie fasce demografiche, infatti, è indubbia l’attrazione che questi riescono ad avere sul pubblico presente online, pronto a godere di tutti i vantaggi di una tecnologia veloce e accessibile.

Qualità e sicurezza dei servizi web

A favorire la tendenza descritta, alla quale si lega la riduzione del ritardo nella digitalizzazione del nostro Paese, sono anche gli aspetti qualitativi e di sicurezza online. Da un lato, i servizi digitali risultano sempre più efficienti, ricchi di funzioni e facili da usare, dall’altro abbiamo a disposizione tecnologie in grado di proteggere in maniera efficace dati personali e di pagamento, a tutto vantaggio dell’esperienza d’uso complessiva.

Tutto ciò ha consentito di consolidare la presenza sul vasto universo web non soltanto di chi già quotidianamente ha a che fare con internet, ma anche di quelle fasce meno avvezze alla tecnologia che fino a pochi anni fa non intendevano cedere al fascino del digitale ma che oggi apprezzano la praticità di uno strumento ricco di opportunità.