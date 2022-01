Giuseppe D’Alonzo con Eleonora Toscani in “Decisamante Labile”

Giuseppe D’Alonzo ft. Eleonora Toscani: fuori “Decisamante Labile”. Il nuovo singolo del cantautore è su tutte le piattaforme digitali

In un periodo storico in cui e’ addirittura superato il concetto stesso di resilienza a favore dell’anti fragilità, questo brano eleva la fragilità al suo livello artistico/culturale.

Fonte delle migliori ispirazioni di artisti di tutti i tempi, ma anche caratteristica da maneggiare con cura , da proteggere ed alimentare con amore e dedizione.

Un elogio quindi a ciò che da troppo tempo e’ oscurato dalla durezza di questo mondo in cui sembriamo a tutti i costi voler somigliare a macchine perfette perdendo pian piano, giorno dopo giorno, un po’ della nostra umanità.

Scritto per la voce della bravissima cantautrice Eleonora Toscani.

Accompagnato con un videoclip pubblicato in anteprima su Sky Tg24 , realizzato da Francesco Pio Papocchia (Papos Film Maker) e interpretato da Victoria Viola che ci accompagna delicatamente in un mondo in cui le parole escono dagli oggetti come bolle di sapone che non volano via ma restano con i nostri ricordi.

Un video che in parte trova ispirazione, nell’utilizzo di cartelloni, in quello che e’ stato più volte definito il primo videoclip musicale dell’epoca “moderna” prima dell’avvento di MTV , “Subterranean homesick blues” di Bob Dylan.

Giuseppe D’Alonzo e’ un cantautore chitarrista di Pescara, fondatore dei Crabby’s, band con cui ha pubblicato i singoli l’uomo di Ieri, I was born yesterday e Free.

Innamorato da sempre della musica Rock/Blues ha esordito nel 2016 con il suo primo EP indipendente Bad Past, in lingua inglese.

A seguire ha pubblicato Realize (2017) e Mistake (2018) , Tornera’ nel 2019 il suo primo album in Italiano, Strane Forme di Complicita’ (2020) la conferma del suo nuovo amore per il cantautorato Italiano.

Ultimo singolo all’attivo, “Senza troppo mestiere” nato nel 2020 da una collaborazione con Patrizia Torrieri.

Eleonora Toscani, classe 1992, inizia a suonare la chitarra giovanissima. Inizia e a scrivere canzoni a 19 anni e contemporaneamente si iscrive al conservatorio frequentando il corso di Contemporary Writing and Production nel dipartimento di Popular Music coordinato dal Maestro Angelo Valori. Grazie ad una borsa di studio frequenta il Columbia College di Chicago e poi la Popakademie di Mannheim, in Germania. Dopo la laurea in conservatorio frequenta il corso autori e compositori presso il CET di Mogol.

Due singoli all’attivo, attualmente sta terminando il suo primo album.

https://www.facebook.com/giuseppedalonzomusic

https://music.apple.com/us/artist/giuseppe-dalonzo/943895340