Donne e ricerca in fisica: aperto il concorso per le scuole

Torna il concorso “DONNE E RICERCA IN FISICA: opportunità, ostacoli e sfide”. Le scuole potranno partecipare fino al 20 febbraio 2022

“DONNE E RICERCA IN FISICA: opportunità, ostacoli e sfide” è il titolo della terza edizione del concorso per le scuole secondarie di II grado bandito dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali IRPPS, entrambi partner del network europeo “GENERA – Gender Equality Network in the European Research Area”, per l’anno scolastico 2021/2022.

L’obiettivo è sensibilizzare le studentesse e gli studenti sul tema della parità di genere nella ricerca scientifica e fornire un’occasione per approfondire la conoscenza delle opportunità che lo studio della fisica offre.

Il concorso è rivolto a studenti e studentesse delle classi III, IV e V degli istituti secondari di II grado. Si può partecipare singolarmente o in gruppi, con la supervisione dell’insegnante, realizzando e presentando un video della durata massima di 5 minuti su alcuni temi legati al rapporto tra le donne e la scienza. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 20 febbraio 2022, mentre la sottomissione del progetto dovrà avvenire entro il 21 marzo 2022.

I vincitori e le vincitrici avranno la possibilità di visitare per due giorni una struttura o un laboratorio dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per scoprire da vicino la ricerca scientifica e tecnologica, accompagnati da ricercatori e ricercatrici. Inoltre, i video risultati vincitori saranno presentati nel corso di un evento previsto nel mese di maggio 2022 a Roma, in occasione di una giornata dedicata alla fisica e al ruolo delle donne in questa disciplina.

