Covid, richiami del vaccino ogni 4 mesi: per l’Ema è troppo

Covid, per l’Agenzia europea del farmaco (Ema) “i richiami del vaccino sono necessari, ma ogni 4 mesi non è sostenibile”

“È chiaro che i richiami sono necessari per rafforzare ed estendere la protezione vaccinale, che si riduce tra i cinque e i sette mesi di distanza dal completamento del ciclo nel caso della variante Delta e più rapidamente nel caso della variante Omicron, ma mancano i dati a favore di una ulteriore dose di richiamo”. Così il capo della strategia per i vaccini dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) Marco Cavaleri durante una conferenza stampa come riferisce la Dire (www.dire.it).

“Ovviamente il caso delle vulnerabili e immunodepresse è diverso, ma ripetere la vaccinazione a breve tempo di distanza dall’ultima dose, presumibilmente ogni quattro mesi, non rappresenterebbero una strategia sostenibile a lungo termine“, ha continuato Cavaleri. In primo luogo, ha continuato l’esperto, la risposta immunitaria “non sarebbe la stessa rispetto a quanto preferibile”, e in seconda battuta una possibilità del genere “aumenterebbe l’esasperazione nella popolazione nei confronti della frequente somministrazione del vaccino”. La migliore ipotesi per passare a uno scenario endemico, ha detto Cavalieri, sarebbe ripetere il richiamo una o due volte e concentrare la sua somministrazione nei mesi più freddi dell’anno.