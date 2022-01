Yuman su YouTube con il nuovo videoclip

Disponibile online su YouTube il nuovo videoclip del brano “Mille Notti” di Yuman: il singolo è anche sulle piattaforme digitali

È online su VEVO il video di “Mille notti”, il brano con cui YUMAN ha partecipato alla finale di Sanremo Giovani. Il video, scritto e diretto da Davide “Bastanimotion” Bastolla (visual artist e regista già al lavoro, tra gli altri, con Annalisa, Rancore, Carl Brave e Zerocalcare), ben rappresenta l’intimità del brano. Girato all’interno di un’autofficina, YUMAN è alle prese con i suoi sentimenti, ingranaggi complessi della vita.

Con “Mille notti” il giovane artista si è aggiudicato un posto nella finale di Sanremo Giovani, superando due selezioni e distinguendosi tra le oltre 700 domande pervenute.

Guarda il video: https://youtu.be/XLHWPvBecaQ

Scritto e diretto da Davide “Bastanimotion” Bastolla

Operatore Dop: Giorgio Casa

Prodotto da Leave Music

Si ringrazia l’autofficina Spano Pietro

“Mille notti” è una ballata raffinata e intensa, dedicata al difficile rapporto che può esistere tra padre e figlio. YUMAN mette sul piatto tutto: confessa la frustrazione, la solitudine, ma solo per trovare, nella sincerità, un punto d’incontro. Perché continuare a combattere se, una volta dismesse le armi, ci si può finalmente riconoscere?

Autentica e profonda, “Mille notti” è la lettera d’amore che solo un figlio può dedicare al proprio padre. Un desiderio di vicinanza, al di là delle incomprensioni. Di rinascita e crescita. Alla produzione, il musicista e producer Francesco Cataldo, che affianca l’artista dal suo esordio.

“Mille notti” è il primo brano in italiano dell’artista, che ha alle spalle una splendida carriera in inglese, che l’ha portato ad essere uno dei pochi artisti italiani scelti dal prestigioso festival “South By Southwest” (SXSW), che si svolge ogni anno a Austin, in Texas. Il suo ultimo singolo “I AM” (Leave Music/Polydor/Universal Music), che l’artista ha presentato dal vivo all’Ypsigrock Festival 2021, è stato trasmesso da radio fm di tutta Italia e, all’estero, in Croazia, Belgio e negli Stati Uniti.