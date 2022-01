Silver One e Xello insieme in “21 Years Old”

Esce “21 years old” dell’artista Silver One, con produzione di Xello: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali

Nei versi del brano viene descritto lo stato d’animo di molti giovani artisti che, seppur talentuosi, sono vittime delle circostanze avverse che possono nascondersi dietro il loro successo.

Nessuna persona è un libro vuoto. Molto spesso quelle che vediamo come stelle della musica partono da umili origini, con una vita problematica fin dall’infanzia: è proprio il desiderio di riscattarsi da queste condizioni di base che crea in loro la determinazione necessaria al raggiungimento della fama e al successo.

Sfortunatamente, ciò non basta a trasformare il loro ingombrante passato in un semplice ricordo. Gli stessi demoni che hanno tanto condizionato la loro vita di un tempo non sono mai stati del tutto domati o cancellati. Farlo sarebbe impossibile. Questi soggetti sono approdati alla fama, al successo, a fiumi di denaro che sembrano poter comprare tutto ciò che si possa desiderare, memori delle limitatezze dell’infanzia.

Chi dice che la loro vita sia semplice?

La depressione incombe e ben presto alcool, psicofarmaci e droga sembrano essere la soluzione per evadere da ciò che tormenta la loro mente. Sono consapevoli di essere veramente piccoli e insignificanti, in un mondo in cui nessuno sembra poter essere d’aiuto per superare la situazione.

E se anche l’amore può cambiare una vita deviata, il conforto lo cercano in altro: questi personaggi sono andati inesorabilmente incontro ad una tragica fine, soli, nella speranza che il messaggio della loro musica li portasse a non essere mai dimenticati.

Silver One e Xello sono due artisti completi ed alternativi, determinati a trasformare i propri sentimenti in musica attraverso la Melody Trap, senza tentativi di imitazione o plagi. Propongono un’interessante commistione fra Trap e Pop, con l’intento di esprimersi attraverso un proprio stile musicale. Il loro obiettivo è di prendere un posto nei cuori di tutti con la loro arte.