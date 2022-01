Netflix annuncia la seconda stagione di D.P.

Netflix conferma la seconda stagione di “D.P.”: The New York Times l’ha inclusa tra le Migliori serie internazionali del 2021

Netflix ha confermato la produzione della seconda stagione di D.P., i cui primi episodi disponibili dal 27 agosto scorso hanno puntato i riflettori su problemi sociali poco noti. Lo scorso 3 dicembre The New York Times l’ha inclusa tra le Migliori serie internazionali del 2021.

D.P. si incentra sui membri della squadra di ricerca dei disertori An Joon-ho (Jung Hae-in) e Han Ho-yeul (Koo Kyo-hwan) e sulle loro esperienze durante la caccia ai soldati che hanno disertato le loro postazioni.

Tratta dal webtoon D.P. Dog’s Day di Kim Bo-Tong, D.P. prende una nuova forma tramite gli interessanti spunti e gli intensi dettagli di Han Jun-hee che ha diretto anche Coin Locker Girl e Hit-and-Run Squad. La serie ha ottenuto il plauso della critica a livello nazionale e internazionale per aver gettato luce su storie ignorate di soldati disertori e di coloro che li inseguono. La prima stagione si conclude con il personaggio principale e gli altri soldati che camminano in direzioni opposte. Il rumore dei suoi passi si intensifica e diventa una corsa udibile anche dopo l’inizio dei titoli di coda, lasciando gli spettatori nel dubbio riguardo a come proseguirà la storia.

D.P. ha catturato l’attenzione di critica e pubblico tramite personaggi affascinanti nell’ambito dell’insolita premessa di soldati alla caccia di militari disertori. Spettatori di ogni età e sesso riescono a immedesimarsi nei protagonisti grazie a un’intesa elettrizzante tra Jung Hae-in e Koo Kyo-hwan, ma anche alle straordinarie interpretazioni di Kim Sung-kyun, Son Suk-ku e del resto del cast. La serie trasmette coraggiosamente un messaggio sociale incisivo sull’assurdità della vita e sulle ingiuste realtà pertinenti non solo alla società coreana, ma anche a un contesto internazionale. Varie recensioni d’oltreoceano hanno sottolineato l’impatto globale della storia: “D.P. è una serie cupa, cruda, preoccupante e sintomatica del mondo attuale. È una delle migliori miniserie drammatiche prodotte in Corea quest’anno” (Ready Steady Cut); e “… interpretazioni uniformemente fantastiche, fotografia splendida, ritmo coinvolgente e un audace impegno a gettare luce sull’atroce cultura del bullismo nell’esercito rendono D.P. una serie di sei ore da guardare senza interruzione” (NME). La seconda stagione riprende dal termine della precedente e il regista Han Jun-hee ritrova lo sceneggiatore Kim Bo-Tong per collaborare nuovamente alla creazione di episodi in cui gli spettatori di tutto il mondo potranno immedesimarsi.

In attesa della seconda stagione, tutte le storie della prima stagione di D.P. sono disponibili solo su Netflix.