In un anno oltre 700 avvistamenti Ufo in Italia

Su YouTube il videotrailer con i migliori avvistamenti Ufo pubblicati nel 2021 dal Centro Ufologico Mediterraneo

L’appena trascorso 2021, ha confermato il trend degli ultimi anni, con un’impressionante quantità di segnalazioni di presunti avvistamenti ufo: oltre 700, con picchi di, addirittura, 10 in un solo al giorno. Non c’è regione d’Italia che non sia stata interessata dal sorvolo degli uap. Gli ufo sferici, come negli ultimi anni, sono quelli più presenti nella nuova ondata che ha interessato i cieli italiani.

Tuttavia, non sono mancati quelli relativi ad Ufo di varie forme: tubolari, triangolari, ovoidali, a diamante e forme inusuali. Stranamente, al contrario degli anni scorsi, sono quasi del tutto assenti gli ufo discoidali: una tendenza, oppure solo una banale coincidenza? Un mistero. Inoltre sono stati segnalati, ufo singoli e ufo in gruppo, rossi, bianchi, verdi o multicolori. Ufo a bassa, media e ad alta quota. Ufo stazionari o in movimento, regolare o irregolare. Con uno, o tanti testimoni di ambo i sessi, giovani ed anziani, credenti al fenomeno o scettici. Ufo diurni e notturni. Un dato in comune: tutti silenziosi.

E’ stato l’anno degli ufo che hanno volato sui vulcani, viste le tantissime segnalazioni provenienti dall’area vesuviana e da quella dell’Etna e che tanto hanno avuto risalto sui media. In quest’ anno che ci siamo lasciati alle spalle, una settantina di avvistamenti ufo sono restati inspiegati ed inspiegabili, in pieno accordo con la casistica, che annovera poco più del 5% degli oggetti volanti, come non identificati, cioè degli ufo nella classica concezione del termine. Dalla Sicilia, al Trentino Alto Adige, non c’è regione che sia stata risparmiata dagli uap.

La parte del leone l’hanno fatta la Campania, la Sicilia, il Lazio ed il Piemonte, con il recente avvistamento di Torino del giorno di Santo Stefano 2021, che ha scatenato un’ondata di contatti da parte dei testimoni. Nel 95% degli ufo files spiegati, si sono individuati droni, lanterne cinesi, satelliti starlink, riflessi, astri particolarmente luminosi e/o colorati, satelliti, fari di discoteca, finanche fenomeni naturali.

Il Presidente Angelo Carannante, comunica che, per l’occasione, su youtube, all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=bcTYbMWUwRc, come da consolidata tradizione, è stato postato un suggestivo videotrailer, con i migliori avvistamenti pubblicati nel 2021 dal Centro Ufologico Mediterraneo: Napoli, Torino, Macerata, Palermo, Catania, Nettuno, Salerno, Caserta.

Ma, le località sorvolate dagli ovni (oggetti volanti non identificati), si ripete, sono state tantissime, abbracciando tutta la penisola italiana. Maggiori particolari sono online su www.centroufologicomediterraneo.it. Chi volesse inviare segnalazioni, può telefonare al 320/4659798, che è anche numero WhatsApp e Telegram, inviando anche eventuali foto e video. Altri recapiti sono: [email protected], facebook, twitter, instagram. Gli esperti sono disponibili a raccogliere tutte le segnalazioni, per cercare di dare una risposta ai dubbi dei testimoni.