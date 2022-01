Concorso per l’accesso alla carriera prefettizia: la scadenza si avvicina

Concorso pubblico a 180 posti per l’accesso alla carriera prefettizia: il termine di scadenza per l’invio delle domande è fissato alle ore 24.00 del 27 gennaio 2022

È stato indetto con decreto ministeriale n.2715 del 22 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (4° Serie speciale Concorsi ed esami n.103 del 28 dicembre 2021), il concorso pubblico per titoli ed esami a 180 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.

Il testo del bando di concorso è scaricabile online anche sul sito del dipartimento per l’Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie (portale del Reclutamento).

Sullo stesso sito si accede alla procedura informatizzata per l’invio online delle domande di partecipazione, a partire dalle ore 12 di oggi. Il termine di scadenza per l’invio è fissato alle ore 24.00 del 27 gennaio 2022, allo scadere del quale la procedura per l’invio delle istanze si chiuderà.

Ai fini dell’invio delle domande, si ricorda che:

– il candidato dovrà essere in possesso delle credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (Spid) e di un indirizzo personale di posta elettronica certificata (Pec);

– l’accesso ai servizi on-line del portale del reclutamento sul sito del dipartimento richiede l’utilizzo di uno dei seguenti browser: Internet Explorer: versione IE11 e successive; Chrome: versione 67 e successive; Firefox: versione 61 e successive; EDGE: versione 16 e successive.