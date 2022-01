Vittorio Marsiglia al Teatro Arcobaleno con “Canzonando”

Fino al 16 gennaio al Teatro Arcobaleno in scena lo spettacolo “Canzonando” con Vittorio Marsiglia, Mariano Perrella, Isabella Alfano, M° Mario Vicari

Lo spettacolo si propone di giocare con le canzoni alla maniera dei grandi autori di canzoni comiche o parodistiche ed è un chiaro riferimento al mondo del varietà e dell’avanspettacolo dove le canzoni venivano adoperate sia per ridere, prendendo in giro usi e costumi dell’epoca attraverso la parodia o i doppi sensi e sia per creare pathos e commozione con canzoni d’amore affidate ad abili cantanti cosiddetti “di giacca”. Un viaggio travolgente fra canzoni umoristiche, canzoni d’amore e sketch della migliore tradizione musicale/teatrale napoletana del varietà e dell’avanspettacolo, partendo dal caffè chantant. L’occasione di partecipare ad una serata indimenticabile, nel suo genere, con Vittorio Marsiglia, l’ultimo “Re” indiscusso della storica tradizione della “macchietta napoletana”, accompagnato dalla raffinata musicalità di Mariano Perrella e del M° Mario Vicari, insieme alla straordinaria vocalità di Isabella Alfano.

