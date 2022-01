Torna la domenica metropolitana: ingresso gratuito al Museo Novecento

Torna la domenica metropolitana: il 9 gennaio ingresso gratuito al Museo Novecento per tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze

Il nuovo anno si apre con l’iniziativa della Domenica Metropolitana, che permette a tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze di fruire dei musei cittadini in forma gratuita domenica 9 gennaio 2022. Grazie al supporto di GIOTTO, love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini e di Lucart sarà così possibile per i residenti visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e prendere parte alle numerose visite e attività in programma.

La Domenica Metropolitana al Museo Novecento prevede una serie di attività e visite guidate intorno alla mostra di Jenny Saville:

Il corpo come voce di sé. Incontro di pensiero intorno a Jenny Saville

per chi: per giovani e adulti

orari: 11.00

durata: 1h

L’appuntamento si concentra su una delle tematiche ritenute centrali dall’artista Jenny Saville, ovvero la percezione, la significazione e la raffigurazione del corpo, con particolare riguardo a quello femminile. L’incontro, moderato da Valentina Zucchi, vedrà la presenza di Saveria Chemotti, studiosa dei codici e delle identità del corpo femminile (Università degli studi di Padova) e autrice di numerosi saggi e romanzi, e Maria Teresa Russo, che alle ambiguità del corpo ha dedicato ampie ricerche multidisciplinari (Università degli studi di Roma Tre).

Visita al museo

per chi: per giovani e adulti

orari: 11.00

durata: 1h15’

La visita consente di ripercorrere il XX secolo individuando le principali linee di sviluppo artistico del Novecento, con un taglio fortemente interdisciplinare e un’attenzione specifica all’Italia e a Firenze. Le opere della collezione sono quindi il via per addentrarsi nelle molteplicità e negli sguardi delle arti del Novecento, caratterizzate dalla pluralità di linguaggi e di ricerche. Un focus particolare sarà dedicato alla preziosa Raccolta Alberto Della Ragione, che include grandi capolavori artistici e che permette di leggere sottotraccia i principali avvenimenti storici degli anni tra le due guerre, e alla Donazione Ottone Rosai.

Visita alla mostra di Jenny Saville

per chi: per giovani e adulti

orari: 12.30, 15.00

durata: 1h15’

La visita permette di avvicinarsi all’opera dell’artista britannica Jenny Saville – un’arte energica, carnale, ingombrante – indagando il corpus delle opere esposte e le ricerche a queste sottese intorno alla figura umana, al corpo, ai sensi, all’identità, alle relazioni visibili e invisibili fra gli individui, in una sintesi unica fra lezione classica e sensibilità contemporanea. Il pubblico potrà così cogliere la maestria pittorica dell’artista e la sua profonda assimilazione della grande arte del passato, da lei magistralmente reinterpretata per offrire spunti di riflessione forti e pulsanti sull’essenza della nostra contemporaneità.

Figure. Atelier di pittura

per chi: per famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni

orari: 16.30

durata: 1h15’

L’atelier permette di avvicinarsi all’opera di Jenny Saville grazie a un approccio artistico particolarmente coinvolgente e formativo. Dopo una breve introduzione in mostra, i partecipanti saranno guidati a esplorare le potenzialità tecniche ed espressive della pittura, nelle sue molteplici stesure e sfumature, ispirandosi alla materia stratificata, aderente e luminosa generata dall’artista nelle sue opere. Un particolare attenzione sarà rivolta al genere del ritratto, che l’artista incessantemente esplora nelle sue più ampie declinazioni.

Tutte le visite guidate e le attività sono gratuite e la prenotazione è obbligatoria. All’atto della prenotazione è possibile riservare un solo appuntamento nel corso della giornata per un massimo di 5 persone.

Si ricorda l’obbligo del Green Pass in corso di validità con la presentazione di un documento di identità e l’uso della mascherina all’interno dei musei.

Nei Musei Civici Fiorentini e in Palazzo Medici Riccardi i protocolli consentono l’accesso di un numero limitato di visitatori ogni ora. Gli ingressi ai singoli musei saranno disponibili fino ad esaurimento posti . Il Museo Novecento è aperto con orario 11.00 – 20.00.

Attenzione: le biglietterie chiudono un’ora prima dell’orario di chiusura del museo.

Per gli utenti in possesso della Card del fiorentino, data la gratuità della giornata, non è prevista alcuna priorità di accesso nei Musei Civici Fiorentini. Per coloro che intendono acquistarla si richiede la prenotazione, al fine di garantire un servizio adeguato senza attese.