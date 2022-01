Su Rai 4 il film “Derailed – Attrazione letale”: la trama

In prima serata su Rai 4 il film “Derailed – Attrazione Letale” con Clive Owen, Jennifer Aniston e Vincent Cassel: ecco la trama

Domenica 9 gennaio la prima serata di Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) sarà avvolta dalle atmosfere misteriose e paranoiche del thriller “Derailed – Attrazione letale”.

Diretto dall’esperto in suspense Mikael Håfström, già regista di “Drowning Ghost – Oscure presenze”, “1408” ed “Escape Plan – Fuga dall’Inferno”, “Derailed – Attrazione letale” racconta la forte attrazione tra Charles e Lucinda, due sconosciuti che si incontrano in treno e, nonostante abbiano già delle relazioni, decidono di dare sfogo alla passione in una camera d’albergo.

Ma qui vengono raggiunti da un malvivente che violenta Lucinda e ferisce Charles: la vita di entrambi si trasformerà in un incubo dal momento che il malvivente comincia a ricattare Charles, minacciando di rendere pubblica la sua scappatella se non gli consegnerà ventimila dollari. Tratto dall’omonimo romanzo di James Siegel, “Derailed” è un thriller teso e ricco di colpi di scena che si avvale dell’interpretazione di Clive Owen, Jennifer Aniston e un mefistofelico Vincent Cassel.

A seguire, sarà trasmesso il primo dei tre appuntamenti con “Murder on the Railway”, una docu-serie in prima visione assoluta che ci riporta indietro nel tempo analizzando i casi di omicidio commessi su treni più scioccanti e sorprendenti della storia inglese moderna.