Lorenz Simonetti torna con “Ti A a 360”

Lorenz Simonetti pubblica il nuovo singolo “Ti A a 360”: il brano, che l’influencer musicale avrebbe portato a Sanremo Giovani, è fuori in digitale

Lorenz Simonetti, idolo musicale dei teenager sui social con più di 10 milioni di like sulla soglia dei 500mila folllower pubblica il suo nuovo singolo “Ti A a 360”.

“Ti A a 360” esce in radio e nelle piattaforme digitali il 15 dicembre, in concomitanza della trasmissione di Rai Uno “Sanremo Giovani”. Simonetti è rientrato tra i 56 finalisti di Area Sanremo e proprio Ti A a 360 era stato presentato dall’artista per la partecipazione alla nota kermesse, destinazione di Area Sanremo per 4 fortunati artisti emergenti.

Il brano, presentato allo stadio Tombolato di Cittadella durante la partita di serie B Cittadella-Ascoli in quanto invitato da Radio Bella e Monella, ha registrato un interessante riscontro da parte del pubblico, con 200mila views di un frammento dell’esibizione e la successiva presenza di cover nel web del medesimo frammento prima della pubblicazione del brano.

“Ti A a 360” parla d’amore, un amore forte, totalizzante, a 360 gradi. L’innamoramento è al tempo stesso portatore di gioia estrema e di paranoie, si ha paura ad esporsi perché non sicuri di essere ricambiati e di subire un rifiuto. Anche dopo l’ufficializzazione di una storia spesse volte non si è mai certi al 1000 per 1000 di ciò che l’altra persona possa realmente provare per te”.

Un continuo turbinio di emozioni adolescenziali, tutte da rivivere nel nuovo singolo di Lorenz Simonetti “Ti A a 360”, buon innamoramento!

ll management di Lorenz Simonetti è curato da Mary Tondato e la produzione musicale da Fausto Cogliati. Il testo del brano Ti A a 360 è stato scritto da Lorenz Simonetti, Fausto Cogliati, Mila e Caterina Landucci. Musica di Fausto Cogliati.

Lorenz Simonetti, nasce nel 2001 a Reggio Emilia, inizia a studiare pianoforte dall’età di 6 anni e canto dall’età di 11. Fonda le sue prime band, Alike e Roktura nel 2014, delle quali è cantante e tastierista, totalizzando nel territorio emiliano circa 90 date live in quattro anni nonostante la giovane età. Ora, da solista, scrive e compone i suoi brani. Da agosto 2020, con i suoi video virali, che vedono protagonisti soltanto lui, la sua voce e le note della sua tastiera, Lorenz rappresenta oggi un esempio di utilizzo quotidiano positivo dei canali social: diventa ispiratore e motivatore, incita i ragazzi a suonare, ad amare la musica e a credere che i loro sogni si avvereranno se ci metteranno tutto l’impegno possibile. Lo stesso messaggio, è contenuto in “Disegna Un Cielo” uscito in radio e nelle piattaforme digital il 5 febbraio 2021, dal titolo scelto dai suoi follower stessi, riscuotendo grande interesse nel web, nelle piattaforme streaming e tra gli addetti ai lavori del settore musicale. Il 5 aprile, Lorenz pubblica una versione personale del noto brano “Ciao Mare” del grande Raul Casadei un chiaro omaggio all’artista recentemente scomparso che mantiene la melodia del brano originale nel ritornello, ma allo stesso tempo è immediatamente riconoscibile lo stile personale pop moderno di Lorenz a cui i suoi ascoltatori sono abituati.