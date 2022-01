Il Servizio civile si fa anche al Dipartimento per la giustizia minorile

Bando del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per il Servizio civile: la scadenza delle domande è fissata al 26 gennaio 2022

La Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, in qualità di ente accreditato al servizio civile universale, ha presentato istanza di partecipazione per l’Avviso relativo ai programmi di intervento del servizio civile universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e il SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Tali iniziative progettuali prevedono il coinvolgimento di 31 sedi e l’impiego di 105 volontari di servizio civile.

Le iniziative progettuali sono contenute nel Programma d’intervento del servizio civile universale “Giustizia di comunità tra innovazione e resilienza”, documento che riguarda:

il progetto nazionale “Itinerari per inclusione nella Giustizia di comunità” che prevede l’impiego di 42 volontari presso gli 11 Uffici interdistrettuali per l’esecuzione penale esterna presenti sul territorio nazionale e intende proseguire la promozione delle best practices relative alla costruzione di nuove linee guida per il servizio di accoglienza e, durante l’esecuzione della misura, di forme di accompagnamento multi-professionale.

il progetto nazionale è articolato in due aree di intervento:

la prima si propone di riorganizzare l’area dell’accoglienza delle persone che accedono agli uffici

la seconda area di intervento è finalizzata a portare nuovi contenuti trattamentali nell’ambito delle misure e sanzioni di comunità ed intende avviare una ricerca a livello nazionale finalizzata d evidenziare contenuti caratterizzanti l’inclusione sociale

le proposte progettuali elaborate dalle sedi locali:

Gli aspiranti volontari potranno presentare una sola domanda di partecipazione indicando un’unica sede e secondo le modalità riportate nel BANDO, pena l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nel bando.

La DOMANDA di partecipazione debitamente firmata deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma DOL ed è necessario essere in possesso del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Il termine per l’invio delle domande è fissato alle ore 14.00 del 26 gennaio 2022.

Le domande ricevute oltre i termini stabiliti e/o trasmesse con modalità diverse da quelle indicate non saranno prese in considerazione.

