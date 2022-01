Andra in radio con il singolo “Filo Rosso”

Nuova uscita discografica per la cantautrice di origine rumena ANDRA che pubblica per Carioca Records/Artist First il suo nuovo singolo dal titolo “Filo Rosso”

È uscito per le radio e in digital download, “Filo Rosso” (Carioca Records/Artist First) il nuovo singolo della cantautrice di origine rumena ANDRA.

Filo Rosso parla di un amore finito, o meglio… mai iniziato.

È uno di quegli amori che non scorderai mai perché il pensiero che sarebbe potuto andare diversamente se solamente uno dei due si fosse sbilanciato è sempre presente e costante. Uno di quegli amori che ti danno molto ma che lasciano una ferita difficile da guarire. Un amore vissuto con il dubbio, in cui ogni giorno si ha la sensazione di stare su “un filo appeso”.

Ogni volta che le cose sembrano andare bene puntualmente finiscono per precipitare, questo è un loop infinito, tanto che i due iniziano a credere alla leggenda del “filo rosso” per cui due persone destinate a stare insieme finiranno sempre per ritrovarsi, “ma per noi più che ritrovarsi ci ritroviamo sempre a mancarci”; questa citazione presa dal testo incarna alla perfezione l’essenza amara di questo rapporto.

Il progetto nasce da uno sfogo personale e da una forte esigenza di comunicare ed esprimere le proprie emozioni. La melodia dai toni indie, molto malinconici, accompagna il testo pieno di immagini che fanno immergere l’ascoltatore nella storia, trasportandolo nella dimensione descritta.

A volte dimentichiamo quanto sia importante far sapere agli altri cosa proviamo, come ci sentiamo Per paura accantoniamo le nostre emozioni, le chiudiamo in una scatola, la sigilliamo e poi gettiamo via la chiave.

Questo brano è un invito a tutte le persone ad aprire il proprio cuore e far entrare la luce dell’amore.

Cercate la chiave, la troverete in fondo a tutte le paure che hanno predominato sul cuore. Riaprite la scatola, rispolverate i sentimenti, donateli al mondo e riempitelo di colori. È un invito alla comunicazione.

Ditelo quel “Volevo Te”, non trattenete i sentimenti, le cose potrebbero cambiare, come potrebbero rimanere uguali, ma almeno ci avrete provato. Non rimanete con il dubbio, la vita è una e va vissuta a pieno in tutte le sue sfumature.

Il brano è stato scritto e composto da Andra (Herta Andra Cristiana), registrato, mixato, masterizzato presso gli “HOG Studio’s” di Viareggio da Gianni Bini che lo ha anche prodotto artisticamente.

BIOGRAFIA

Andra (Herta Andra Cristiana), 18 anni, è una cantautrice di origini romene, si trasferisce in Italia all’età di 4 anni con suo papà e sua mamma.

Si avvicina alla musica e al canto già da piccola, dimostrando sin da subito che emozionare le persone con i suoi testi e la sua voce soave è qualcosa che le riesce molto bene, trascorrendo gran parte della sua vita in un piccolo paese al confine tra Lazio e Toscana, qui vedrà anche l’ampliarsi della sua famiglia con la nascita dei suoi fratelli più piccoli.

Studia al liceo musicale “Polo L.Bianciardi” di Grosseto, dove perfeziona la sua tecnica studiando diversi generi tra cui principalmente il canto lirico e si emoziona spesso e tanto e possiede il dono di riuscire a trasformare le sue emozioni in canzoni, dando vita ad un mondo nuovo, tutto suo, nel quale la gente si sente trasportata dentro.

Il 28 maggio 2021 esce Fragile, il suo singolo d’esordio che parla di fragilità, dell’amor proprio, il ritrovare e riscoprire se stessi. Un inno all’accettazione, un abbraccio per chi ne ha bisogno.

Il 27 agosto 2021 pubblica l’EP “IL RITRATTO DELLA FELICITÀ” che ha come tematica principale l’amore e le sue varie sfumature.

I suoi brani sono piccoli frammenti di cuore che semina un po’ ovunque, aspettando che qualcuno li raccolga e li custodisca.