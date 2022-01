You me at six: salta il concerto all’Alcatraz di Milano

L’incertezza legata alla pandemia Covid spinge gli You me at six ad annullare l’appuntamento del 24 febbraio all’Alcatraz di Milano insieme al tour europeo

A causa della situazione di incertezza in relazione ai viaggi internazionali e così tante persone ancora a rischio di infezione da COVID-19, gli You Me At Six hanno deciso di annullare il tour europeo del prossimo febbraio 2022, compresa la data all’Alcatraz di Milano prevista per giovedì 24 febbraio 2022.

È possibile richiedere il rimborso dei biglietti acquistati sul circuito ufficiale Ticketone e presso i rivenditori autorizzati entro e non oltre mercoledì 23 febbraio 2022.