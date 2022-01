Marco Scorza è il volto nuovo di “TOP – Tutto quanto fa tendenza”

A “TOP – Tutto quanto fa tendenza” su Rai Uno, lo stylist Marco Scorza è l’unico volto maschile nella squadra, per questa edizione 2022, guidata da Greta Mauro

Marco Scorza, stylist ed art director di successo, approda su Rai Uno nel celebre magazine di moda “TOP – tutto quanto fa tendenza” che torna dal prossimo sabato 8 gennaio 2022, in seconda serata, sulla rete ammiraglia della Rai.

Nella rinomata trasmissione televisiva dedicata alla moda, al costume, alle tendenze e all’eccellenza del Made in Italy, Marco Scorza è l’unico volto maschile, in una squadra, per questa edizione 2022, guidata da Greta Mauro, che vede protagoniste Valeria Oppenheimer, Gloria Aura Bortolini, Guenda Goria ed Elisa Scheffler che ci faranno scoprire tutti gli aspetti del lifestyle griffato Italia, mentre Bianca Luna Santoro ci racconterà le curiosità che animano la città più cosmopolita d’Europa, Londra.

Esperto di moda, lo stylist Marco Scorza racconterà e commenterà davanti alle telecamere, la moda di grandi icone del panorama italiano, analizzando attraverso lo stile che le ha contraddistinte quale segno hanno lasciato nel mondo del fashion, a volte cambiando addirittura la storia, dettando stili e tendenze che ancora oggi sono seguite e fanno trendy.

Un tour tra le città italiane di Venezia, Napoli, Roma e Firenze per parlare dei grandi eventi della moda, delle tendenze dell’abbigliamento, degli accessori più cool, dell’artigianato più esclusivo, e non solo…

Marco Scorza, new entry nel magazine di RAI UNO, cosentino di nascita, ma romano d’adozione, da sempre amante del bello, grazie alla sua continua ricerca di uno stile inconfondibile e alla sua vulcanica creatività – perché come lo stesso dichiara: “Un’immagine rimane nella mente più di mille parole” – è riuscito ad emergere nel mondo del fashion romano.

Apprezzato stylist del mondo dello spettacolo Marco Scorza ha vestito e veste molti volti noti della televisione, e non solo, da Manila Nazzaro ora concorrente del Grande Fratello Vip, a Eva Grimaldi, passando per Stefania Orlando ed Elena Russo, ma anche sportivi e giornaliste televisive che si sono affidate al suo stile di grande impatto, audace e moderno, ripreso spesso da molti magazine di moda e di costume.

Non nuovo al mondo televisivo è stato presenza fissa anche nel programma “Il caffè di Rai Uno”, e “Buon Pomeriggio” sull’emittente televisiva pugliese Telenorba.