Le Another Sunny Date online con “Parlami”

Si intitola “Parlami” il nuovo singolo delle Another Sunny Date: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali

“Parlami” è il nuovo singolo del duo pop Another Sunny Date. Questo è un brano decisamente diverso rispetto ai precedenti: mostra infatti le influenze musicali più classiche delle due artiste.

La scrittura di “Parlami” è avvenuta nel primo periodo che ha visto il mondo colpito dalla pandemia globale. Parla di solitudine, fragilità ed introspezione, sentimenti inevitabili nel momento che tutti abbiamo vissuto. Allo stesso tempo, però, è una canzone di rivincita e di coraggio.

Sentimenti che ciascuno di noi è in grado di tirare fuori, specialmente quando si trova di fronte alla resa dei conti della propria vita.

Another Sunny Date è un duo pop, nato ufficialmente a Bali, terra Natale di Manuela Tacconelli, compositrice e cantante della formazione, attiva da anni in diverse formazioni e autrice di musica elettronica. Germana Falcone, appassionata di indie e amante della scrittura, è autrice dei testi e vocalist del progetto. Questa è una band non convenzionale per scelta: vive infatti solamente nel mondo digitale e fiorisce dall’unione di due anime musicali completamente diverse tra loro.

Il nome nasce da un’esperienza fatta in terra balinese, quando un forte temporale si trasformò in pochi attimi, cedendo il passo ad un sole imponente. In qualunque situazione, a fine giornata, splenderà il sole su Bali. Seppur di recente fondazione, Another Sunny Date affonda le sue radici in un rapporto decennale tra le due compositrici.