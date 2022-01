Fuori l’audiolibro di “Carota sulla luna”

Disponibile online l’ audiolibro di Carota sulla luna, scritto da Alessia Franco e illustrato da Gabriele Genova ( Edizioni Museo Pasqualino )

Quale migliore regalo di un viaggio sulla luna, in compagnia della piccola Carota, di Ippogrifo, dello smemorato Astolfo, di Serena, la sirena a due code e di tanti altri incredibili personaggi?

Con l’audiolibro di Carota sulla luna, scritto da Alessia Franco e illustrato da Gabriele Genova (Edizioni Museo Pasqualino), il Museo delle Marionette ha voluto mettere virtualmente sotto l’albero di tutti i bambini una fiaba già molto amata, scaricabile gratuitamente dal portale di storytelling izi.TRAVEL cliccando al link:

https://docs.google.com/forms/d/1lcYM5Z-rrkAD6XN9uviijvSzJP2hEh5qM4-3_b29ZbU/edit#settings

Il progetto di trasformare Carota sulla luna in un audiolibro per tutti è nato a Messina, nella Casa della musica e delle arti diretta dal maestro Daniela Uccello, nel corso di una partecipata presentazione del libro.

Un luogo magico, incastonato tra i laghetti di Ganzirri, che è stato il quartier generale per gli attori che con generosità hanno prestato tempo e talento per la realizzazione dell’audiolibro: Gianni Di Giacomo (voce narrante – Astolfo – Grifo), Valeria Di Brisco (Carota) e… l’autrice, Alessia Franco, (nei panni di Serena la Sirena).

Il montaggio è a cura di Elisa Bonacini, archeologa, responsabile della comunicazione del Museo delle Marionette e coordinatrice del progetto regionale #iziTRAVELSicilia che ha visto già la pubblicazione di quasi 350 audioguide sulla piattaforma izi.TRAVEL ( https://izi.travel/it ).

Un lavoro di squadra vero e proprio, che ha unito luoghi e professionalità per regalare ai bambini di tutte le età un viaggio senza confini, dopo mesi difficili: nella speranza di essere all’altezza dei doni che ognuno di loro fa ogni giorno all’umanità.