Alimentare: Sojasun Bifidus Bianco è best-seller dell’anno

Bifidus Bianco Naturale è la referenza più venduta della categoria: l’azienda ottiene le performance migliori con un +13% di vendite a valore rispetto al mercato

Sojasun, azienda leader nella produzione e commercializzazione di prodotti vegetali di alta qualità, chiude il 2021 con un best-seller di prodotto, il Bifidus Bianco Naturale.

Fresco e leggero, 100% vegetale e naturalmente senza zuccheri aggiunti, Bifidus Bianco Naturale nel formato 250 grammi è la referenza più venduta della categoria, con un incremento pari al +16%, secondo di dati di vendite a volume nel periodo da gennaio a novembre 2021. Risultati positivi anche per il formato da 4 x 100 grammi che raggiunge il +18% e per quello da 400 grammi.

La deliziosa crema di soia al naturale Sojasun conquista il mercato perché è ricca di calcio e proteine, è ottima per una colazione sana e vitalizzante, da gustare semplice o con aggiunta di frutta o cereali, ed è ideale anche in cucina, come base per creare ricette dolci e salate.

I dati lo confermano: in un mercato, quello delle alternative vegetali alle yogurt, in crescita rispetto all’anno precedente, Sojasun ottiene le performance migliori con un +13% di vendite a valore rispetto al mercato, che si attesta attorno ad un +9.2% (dati YTD Novembre 2021 – Totale Italia Iper+Super+Lsp).

Sojasun registra anche una crescita del +16,80 di vendite a valore nell’anno terminante a novembre 2021 rispetto ad un +12,75% del mercato.

Brand dell’azienda Triballat, Sojasun è pioniere nel mercato dei prodotti biologici ricavati dalla soia dal 1988, grazie alla capacità di saper fondere gusto e benessere e di coniugare il rispetto della tradizione con la gestione etica e la ricerca costante di innovazione.

Tutti i prodotti sono certificati NO OGM, garantiscono la totale tracciabilità degli ingredienti e si declinano attraverso un’offerta variegata e sempre più completa, all’insegna di un’alimentazione sana e bilanciata.

Per scoprire le proprietà nutrizionali del Bifidus Bianco Naturale e oltre 80 ricette, dolci o salate, vai su sito web di Sojasun:

https://www.sojasun.it/it/prodotti/p/alternative-vegetali-allo-yogurt/naturale-senza-zucchero/bifidus-bianco-naturale-250-g