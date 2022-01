Al Wishlist Club di Roma arriva (IL) CONCERTO ANNULLATO

Dopo due anni di concerti annullati, Management Russo presenta (IL) CONCERTO ANNULLATO. Sul palco del Wishlist Club di San Lorenzo, a Roma

Dopo due anni di concerti annullati, Management Russo presenta (IL) CONCERTO ANNULLATO. Sul palco del Wishlist Club di San Lorenzo, a Roma, si esibiranno tutti gli artisti del roster di famiglia, in due serate che si muoveranno dal rock al cantautorato, dal punk all’elettronica. Da Milano a Pantelleria, tanti artisti diversi in un unico concerto diviso in due volumi. A sostenere le serate, in qualità di media partner, Radio Città Aperta ed Exitwell. Management Russo è una realtà che lavora nel settore discografico, da circa dieci anni gestisce artisti emergenti e non con un unico obiettivo: mettere in circolo la buona musica.

14.01.2022 CONCERTO ANNULLATO vol.1

Danilo Ruggero

Dinosauro

L’ultima Fila

Santamarya

29.01.2022 CONCERTO ANNULLATO vol.2

Biba

Diamarte

Edy

Nabìr

Apertura porte ore 21.00

Biglietto:

10 Euro

15 Euro entrambe le serate ( scrivi nell’evento fb)

Wishlist Club

Via dei Volsci, 126, 00185 Roma RM