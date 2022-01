Sugar Soul Band e Galileo live al QUID

Tornano gli appuntamenti musicali del QUID: venerdì 7 gennaio la Sugar Soul Band (Tributo a Zucchero) e sabato 8 gennaio i seguitissimi Galileo (Tributo ai Queen)

Il rientro dalle festività è a suon di musica in Via Assisi. Sul palco del QUID tornano i concerti del fine settimana, con un programma che parte da venerdì 7 gennaio con il tributo a Zucchero della Sugar Soul Band, passando per l’irresistibile tributo ai Queen dei Galileo, nella serata di sabato 8 gennaio.

Gli appuntamenti live del QUID sono anche in live streaming, grazie alla trasmissione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso, proprio durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.

LE BIOGRAFIE DEGLI ARTISTI

Venerdì 7 gennaio 2022 > Sugar Soul Band (Tribute Zucchero)

Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel

Da un’idea del duo Tonino Gemma ed Emiliano Zangrilli, rispettivamente il batterista e il tastierista del gruppo, nasce la Sugar Soul Band, un tributo fedele alle sonorità acustiche e canore del grande Zucchero Fornaciari. La line up vede Massimo Marinotti alla chitarra, Marco Riccardi al basso e Clara Di Gennaro ai cori. A completare un tributo davvero speciale è la voce di Armando Tartaglini per una serata da non perdere con i migliori successi del grande bluesman italiano. Non mancate.

Sabato 8 dicembre 2022 > Galileo (Tribute Queen)

Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel

Band formatasi nel 2007 con lo scopo di riproporre i grandi successi dei Queen con rispetto, senza cadere nel vortice degli spettacoli copia/incolla tratti da Wembley ’86. Il repertorio del quartetto inglese è vasto e sempre vincente, ed è per questo che i Galileo propongono setlist ricche di sorprese, che spaziano dal primo album omonimo, “Queen” a “Made in heaven”. A supportare la voce del frontman Jordan Trey, il vero punto di forza della band, ci sono Marco Giuliani (chitarra), Dario Sgrò (tastiere), Fabio Pollastri (batteria) e Laura Piccinetti (basso).

MODALITÀ D’INGRESSO

QUID Channel, c/o Pizzeria Frontoni (Evento Live) – Via Assisi 117, Roma (Metro Stazione Tuscolana)

ORARI: Apertura ore 19.30 – Inizio Live ore 21.00 [Cena e Prenotazione Obbligatorie] – INFO: 06 7834 9259