Cheriach Re su YouTube con il video di “Farfalle”

“Farfalle” è il nuovo video di Cheriach Re: esplorare la realtà toccandola con mano nel nuovo brano disponibile anche in streaming

Farfalle è il nuovo video della cantautrice comasca Cheriach Re, un viaggio etereo nella natura, un inseguimento nell’ignoto alla ricerca di sé e dell’altro. In questa ninna nanna prima della metamorfosi si sprigiona tutta la rassicurante psichedelia del perdersi nella natura per mutare con essa in un ciclo infinito.

Nel video, girato tra ambientazioni domestiche e ambientazioni boschive (nei Boschi di Civiglio e nel Giardino Della Valle di Cernobbio), le vere protagoniste sono le mani dell’autrice, potenti strumenti espressivi e primo vero mezzo di comunicazione e di esplorazione di ogni vita.

Attraverso di esse Cheriach Re completa il ragionamento attorno al concetto di “lallazioni” ovvero le prime produzioni pre-linguistiche della prima infanzia, ancora prima dei primi suoni più o meno articolati emessi le mani costruiscono il primo vero linguaggio. L’EP Lallazioni, uscito a giugno 2021 è a sua volta un esperimento comunicativo: un tentativo, senza paure o passi falsi, di trovare la propria voce.