Achille Lauro e la fidanzata Francesca: la storia non è più segreta

Achille Lauro ha una fidanzata: da tanti anni nel suo cuore c’è Francesca anche se l’unica occasione in cui sono stati visti insieme risale a luglio 2020

Da sempre riservatissimo sulla questione vita privata, Achille Lauro ha stupito i fan lasciandosi andare recentemente in confessioni personali. L’artista ha raccontato ai microfoni di Mara Venier, a Domenica In, di essere in coppia da molto tempo: “Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano”.

“L’amore per me è una cosa molto importante- ha aggiunto- In realtà io nascondo bene la mia vita privata. L’amore e la stabilità sono importantissimi“. Poi la riflessione: “Io sono problematico per le ragazze perché non ho neanche la mia vita in mano, figuriamoci la vita di coppia”.

Chi è la fidanzata di Achille Lauro

La fortunata, però, c’è come spiega la Dire (www.dire.it) e si chiamerebbe Francesca. L’unica occasione in cui è stata vista con Lauro risale a luglio 2020, in occasione del compleanno del 31enne festeggiato a Sabaudia. A scattare le foto “rubate” il settimanale Chi. Con la ragazza, secondo quanto riportato dal magazine ai tempi, la relazione andrebbe avanti da 4 anni. Ormai 5.

L’argomento amore, insomma, è tornato a riempire tutti i siti di informazione in questi giorni con tanto di foto della ragazza che, l’anno scorso, avevano riempito le prime pagine.