“Sailor Moon” è il nuovo singolo di Frontera: il brano è disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali

“Sailor Moon” è il nuovo singolo di Frontera, in radio e nei digital store. Il brano, scritto dallo stesso Andrea Frontera e prodotto da Gotham Dischi (Andrea Papazzoni e Mario Meli), è uno sfogo, un flusso di coscienza che disegna una linea sottile tra l’Andrea bambino e l’Andrea di oggi, ritrovatosi a pensare a quante volte nella sua vita si sia sentito messo da parte, in trepida attesa di un destino sconosciuto, sperando in una grande “fine da re”.

“In 3 minuti – racconta il cantante – ho acchiuso i miei 23 anni di vita: ho riaperto ferite, traumi, ho scoperchiato un vaso dentro cui finora avevo soppresso tutte le mie paure. Scrivere Sailor Moon mi ha fatto scoprire quanto vivere alcuni rapporti mi abbia fatto sentire insicuro e impotente come quel bambino che ha sempre sognato con gli occhi puntati al cielo”.

BIOGRAFIA

All’anagrafe Andrea Frontera, in cuffia come The Weeknd mixato da Purple Disco Machine e agli occhi tutto il glam di David Bowie con l’aggiunta del suo inconfondibile tocco personale: ecco Frontera.

Nasce a Como nel 1998 con un’anima made in Salerno e sviluppa negli anni la passione per la musica, la danza e il teatro, che nei teen years lo spingono a scrivere testi e iniziare tramite i social la sua carriera da artista. Ora è attualmente impegnato per lo sviluppo del suo progetto solista.