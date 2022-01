Karakaz dal vivo con la band per tre date ad aprile

Nel 2022 tre imperdibili date per Karakaz e la sua band: si comincia con il concerto del 7 aprile alla Santeria Toscana 31 di Milano

Tre imperdibili date per Karakaz e la sua band, che nel 2022 con la sua musica inizierà a portare la propria travolgente energia, rabbia e scompiglio sui palchi italiani ed europei.

A dare il via al tour, il concerto del 7 aprile alla Santeria Toscana 31 di Milano, proseguendo poi al Monk di Roma il 9 aprile e concludendo infine con lo show londinese al Signature Brew del 13 aprile. I biglietti per le due date italiane saranno disponibili sui circuiti Ticketmaster e Ticketone, mentre quelli per la data di Londra su Gotobeat.

L’annuncio del tour del progetto fondato dal poliedrico Michele Corvino e affiancato da Luigi Pianezzola (synth e basso), Massimo De Liberi (Chitarre) e Sebastiano Cavagna (Batteria) arriva in seguito al successo dell’inedito Useless, che anticipa le pubblicazioni in arrivo nel 2022.

Karakaz, così crudele e amaro, è figlio di nessuno, un’anima vagante abbandonata. Distorsioni, contorsioni, contusioni, monotonia, cemento, amore. Serve le sue budella su un piatto d’argento. Karakaz è uno spirito del passato, che ha conosciuto il futuro ma che è rimasto intrappolato nel presente. Vittima e carnefice del suo ego smisurato.

KARAKAZ – TOUR 2022

7 APRILE 2022 – SANTERIA TOSCANA 31 – MILANO

Ticket: €16 + ddp

9 APRILE 2022 – MONK – ROMA

Ticket: €16 + ddp

13 APRILE 2022 – SIGNATURE BREW – LONDRA

Ticket: £10 + ddp

Biglietti acquistabili qui:

https://karakaz.tix.to/livetour