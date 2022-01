Fuori il secondo singolo del cantautore Mattia Tognini

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali il secondo singolo del cantautore emiliano Mattia Tognini dal titolo “Ispirazione”

Mattia Tognini propone “Ispirazione” è il titolo del suo nuovo singolo: si tratta di una canzone introspettiva, in cui Mattia sembra apparentemente parlare solo di sé e del suo intimo percorso di crescita personale; in realtà, Mattia ci parla della vita, della spiritualità, dell’infinito, regalandoci una atipica canzone d’amore che vuole raggiungere il cuore di tutti gli ascoltatori. Dopo il successo del suo primo singolo “Tienimi vicino a te” uscito lo scorso aprile,propone oggi al pubblico una nuova canzone che ci fa conoscere meglio il mondo musicale di questo interessante cantautore emiliano.è il titolo del suo nuovo singolo: si tratta di una canzone introspettiva, in cui Mattia sembra apparentemente parlare solo di sé e del suo intimo percorso di crescita personale; in realtà, Mattia ci parla della vita, della spiritualità, dell’infinito, regalandoci una atipica canzone d’amore che vuole raggiungere il cuore di tutti gli ascoltatori.

Mattia Tognini condivide con tutti la sensazione di far parte di un unico grande essere, pur rimanendo distinti nella nostra identità.

“Ispirazione” racconta di di come ognuno di noi possa trovare ispirazione nell’altro, per crescere e per andare avanti: le persone si incontrano e si uniscono, si attraggono perché necessitano l’uno dell’altro, si ammirano e si ispirano a vicenda e, se lo fanno consapevolmente, possono creare insieme nuovi spazi e nuovi mondi, con una nuova visione di se stessi e del mondo. Con questa nuova canzone,condivide con tutti la sensazione di far parte di un unico grande essere, pur rimanendo distinti nella nostra identità.racconta di di come ognuno di noi possa trovare ispirazione nell’altro, per crescere e per andare avanti: le persone si incontrano e si uniscono, si attraggono perché necessitano l’uno dell’altro, si ammirano e si ispirano a vicenda e, se lo fanno consapevolmente, possono creare insieme nuovi spazi e nuovi mondi, con una nuova visione di se stessi e del mondo. “Vorrei che ogni ascoltatore portasse nella sua vita questa mia nuova canzone”, dice Mattia, “e che potesse darne un’interpretazione personale da condividere con altre persone, per confrontarsi e scoprire affinità, e trovare nuova ispirazione per continuare a vivere a un livello più alto”. “Ispirazione” di Mattia Tognini è stata arrangiata e registrata con l’amico produttore Alfredo Grassi ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Ascolta “Ispirazione” di Mattia Tognini su Spotify

Mattia Tognini – Biografia

Il cantautore Mattia Tognini nasce a Fidenza, in provincia di Parma e fin da piccolissimo si innamora della musica. All’età di 12 anni riceve in regalo dal padre la sua prima chitarra elettrica e a 15 anni si unisce alla sua prima cover band, in cui canta e suona la chitarra, esibendosi in numerosi locali e contest nel nord Italia. In questo periodo nasce in lui l’esigenza di esprimersi attraverso la musica e, con la sua chitarra, inizia a scrivere le prime canzoni.

In questi anni partecipa a numerosi concorsi in cui riceve apprezzamenti per la sua voce e le sue canzoni da pubblico e addetti ai lavori, e continua la sua attività dal vivo con una band di cui è leader. Nell’aprile 2020 pubblica il suo primo singolo intitolato “Tienimi Vicino a Te”. Il suo brano d’esordio, arrangiato e registrato insieme al produttore artistico Alfredo Grassi, riscuote un ottimo consenso e ottiene migliaia di ascolti sulle piattaforme digitali.

Con il suo progetto cantautorale Mattia Tognini vuole esprimere i suoi sentimenti e le sue riflessioni personali su argomenti che toccano tutte le persone: nei suoi brani, Mattia racconta le diverse situazioni della vita, le emozioni, l’amore, ma ci pone anche di fronte al quelle grandi domande che danno un senso alla nostra vita. Mattia Tognini è anche molto attivo sui social, dove ha migliaia di follower che lo seguono quotidianamente, grazie alla sua simpatia e alla sua disponibilità a dialogare con loro, instaurando un vero e proprio rapporto di amicizia.