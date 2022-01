Cinque nuovi murales abbelliscono Trapani

Cinque murales per rendere più bella Trapani: la città siciliana è stata finalista nella candidatura a Capitale italiana della Cultura 2022

Con il completamento imminente dell’ultima opera nel quartiere Fontanelle, termina a Trapani la prima parte del percorso dei murale finanziato dai deputati M5s all’Ars. Cinque punti cruciali della città consegnano a Trapani una diversa visione di alcune zone, “auspicando – dice il sindaco Giacomo Tranchida – che sia l’inizio di una proficua collaborazione anche futura”.

“Ringrazio la il Movimento 5 stelle, che ha contribuito alla realizzazione di diverse opere d’arte in punti cruciali della città di Trapani, finalista nella candidatura a Capitale italiana della Cultura 2022 – spiega ancora Tranchida come riferisce la Dire (www.dire.it) -. Sono contento che, con il passare delle settimane, anche i più scettici si siano convinti della valenza qualitativa dei murale, ottimamente realizzati da artisti professionisti di fama internazionale. Trapani si conferma città incentrata sulla cultura ed iniziative come questa ci convincono sempre più che il percorso avviato sia quanto mai corretto”.