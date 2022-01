Atlantyca dona libri alla biblioteca Janghi Onlus di Dakar

Atlantyca ha deciso di donare 250 libri in francese per arricchire la biblioteca per ragazzi di Janghi Onlus in Senegal

Atlantyca ha deciso di donare 250 libri in francese per arricchire la biblioteca per ragazzi di Janghi Onlus (janghi.org), l’associazione che si occupa di finanziare, attraverso donazioni e crowdfunding, l’accesso all’istruzione scolastica laica senegalese per bambini che ne sono stati esclusi.

Janghi Onlus sostiene i ragazzi in situazioni economiche e sociali difficili, tra cui molti bambini di strada come i piccoli talibés: oltre a promuoverne l’istruzione, Janghi Onlus prevede un sostegno alimentare per evitare che siano costretti a mendicare, un’assistenza sanitaria, controlli sullo stato nutrizionale e interventi atti a migliorare le condizioni di vita quali alloggio, abbigliamento e igiene.

Sempre tenendo conto dei valori e tradizioni della loro cultura ed educazione d’origine, per favorire una prospettiva futura più solida che permetta anche ai bambini più poveri di avere accesso ai libri, l’associazione ha dato vita a una biblioteca per ragazzi in lingua francese, che verrà adesso notevolmente arricchita. La donazione di 250 libri in francese, che si inserisce nell’ambito del progetto etico Terra Lingua Madre ideato da Atlantyca nel 2012, sarà così il coronamento della prima Biblioteca della Casa di Janghi, collocata nel quartiere di Parcelles Assainies di Dakar, nella certezza che la lettura e le storie siano sempre degli alleati preziosi anche nelle situazioni più complesse.

Racconta Claudia Mazzucco, CEO di Atlantyca Entertainment e ideatrice del progetto Terra Lingua Madre: “Il progetto Terra Lingua Madre di Atlantyca nasce per sostenere i più piccoli attraverso la loro educazione affinché, grazie alla lettura, possano crescere con una adeguata dote culturale. Siamo commossi di questa nuova collaborazione, che si affianca a quelle che ormai da quasi 10 anni ci hanno visti accanto a Consolati, Biblioteche, Istituti di Cultura, Festival e Associazioni Culturali. Questa nuova donazione sarà lo sviluppo della prima Biblioteca per Ragazzi presso la Casa di Janghi a Dakar: non avremmo potuto sperare in una “dimora” migliore per i nostri libri e in una storia più bella di questa, che sembra veramente uscita da un libro”.

Aggiunge Aram Chantal Mbow, co-fondatore e Presidente di “Janghi Onlus”: “Dopo 7 anni di attività in cui abbiamo dato il diritto alla Scuola a quasi 400 bambini, l’anno scorso abbiamo voluto aprire anche “Keur Janghi”: un luogo sempre aperto per crescere, studiare, farsi curare, sentirsi amato e al sicuro. Da subito abbiamo pensato alla biblioteca come progetto cardinale, sapendo quanto i libri siano una vera magia per i bambini – per immaginare luoghi e fare viaggi incredibili con le loro ali, sorridere nell’immedesimarsi in culture diverse e accumulare desideri per sognare più in grande! Così la donazione di Atlantyca Entertainment ci ha permesso di espandere questo progetto: non solo cogliendo la nostra necessità, ma facendolo con una donazione circolare che oggi darà vita nuova a questi libri – e con una donazione tra paesi, che per noi rappresenta un “ponte” tra culture e una nuova opportunità di dimostrare come, insieme, possiamo fare moltissimo”.

Atlantyca Entertainment è la società transmediale che gestisce i diritti editoriali internazionali nonché quelli di animazione e di licensing di numerose property per ragazzi, tra cui “Geronimo Stilton”, “Bat Pat”, “Berry Bees” e tutti i loro franchising.