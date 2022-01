Pennelli Cinghiale diventa Marchio Storico di interesse nazionale

Pennelli Cinghiale è Marchio Storico di interesse nazionale: lo storico brand italiano è nato nel 1945 a Cicognara

Italianità, tradizione e legame con il territorio: sono questi i tre elementi distintivi che hanno permesso a Pennelli Cinghiale, storico brand italiano, nato nel 1945 a Cicognara e reso iconico dal visionario investimento in pubblicità, di essere incluso nel novero dei Marchi Storici di interesse nazionale. Da qualche mese, quindi, il logo distintivo del brand si accompagna a quello di “Marchio Storico”, creato da Ministero dello Sviluppo Economico nell’aprile del 2020.

Requisito fondamentale per procedere all’iscrizione di uno degli elenchi che tutela il meglio delle eccellenze storicamente collegate al territorio italiano, è che il marchio sia registrato e rinnovato con continuità nel tempo o, se non registrato, utilizzato continuativamente da oltre 50 anni. E Pennelli Cinghiale nei suoi 77 anni di vita non solo è cresciuta come azienda a conduzione familiare giunta alla terza generazione, ma ha ampliato e diversificato il suo portafoglio puntando su Ricerca & Sviluppo di alto profilo, aprendo alle vernici e contaminando il proprio percorso con esperimenti riusciti come la collaborazione con Seletti. Inossidabile il team alla guida, che mantiene salde le redini affidate dal nonno Alfredo Boldrini, il fondatore: le due nipoti Eleonora, CEO e Clio Calavalle, Digital marketing Manager e la mamma Catiuscia Boldrini, Presidente.

“Siamo profondamente orgogliosi di questa nuova attestazione” commenta Eleonora Calavalle. “Il nostro percorso familiare e professionale ci ha visto sempre in prima linea nel mantenere alta la tradizione dei nostri prodotti rafforzando la nostra immagine di icona di un settore e di un distretto, valorizzando e innovando i nostri prodotti e le loro performance. Ma soprattutto, senza mai dimenticare il legame fortissimo e irrinunciabile con il luogo in cui siamo nati e le famiglie che lo abitano, senza mai delocalizzare ma anzi continuando ad investire anche nel modo, davvero pionieristico grazie alla lungimiranza di mio nonno, del fare impresa. Le prossime sfide che ci aspettano sono legate ad un export sempre più spinto e all’attenzione all’ambiente: saranno molte le novità che lanceremo in questo 2022”. Pennelli Cinghiale

Nata a Cicognara (MN) nel 1945, Pennelli Cinghiale è un’azienda che ha fatto la storia del Made in Italy come player leader nella produzione di pennelli e rulli professionali. Il costante investimento in Ricerca & Sviluppo ha portato il gruppo a crescere dimensionalmente e nella gamma prodotti, allargandosi a vernici e nuove formulazioni sempre più vocate all’attenzione all’ambiente, come la produzione di filamenti sintetici Boartex, e la pittura igienizzante agli ioni d’argento o al bicarbonato, realizzata con oltre il 95% di ingredienti naturali e capace di assorbire odori e umidità.