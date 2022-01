Nuova collaborazione tra Enel, Ciclostorica La Lastrense e GS Moltalto

Lungo la via dell’Arno, tra energia rinnovabile e oasi naturalistiche, una collaborazione tra Enel, Ciclostorica La Lastrense e GS Moltalto nel segno della sostenibilità e dello sport

Energia rinnovabile, turismo sostenibile e benessere della persona, sono questi gli elementi alla base della nuova partnership tra Enel Green Power, Ciclostorica La Lastrense e GS Moltalto Memorial Daniele Tortoli élite Under 23, presentata nei giorni scorsi presso la centrale idroelettrica Enel di Levane, nel territorio comunale di Montevarchi.

All’evento di presentazione, svoltosi all’aperto nel rispetto delle norme anticovid, sono intervenuti il sindaco di Laterina Pergine Valdarno Simona Neri, il presidente del gruppo imprenditori Valdarno di Confindustria Egisto Nannini, il vicepresidente del GS Tre Emme Mauro Caverni con i dirigenti Graziano Firenzuoli e Marco Falsetti, il presidente GS Montalto Mauro Cerri, il responsabile impianti idroelettrici Enel della Toscana Gino Bianchi, il responsabile Plants Unit Levane e La Penna Jacopo Capua, i referenti Enel Toscana e Umbria delle strutture affari istituzionali e sostenibilità Emiliano Maratea e Comunicazione Riccardo Clementi.

Alla collaborazione del Gruppo Enel con La Marzocchina, la ciclostorica del Valdarno che transita per oltre 60 km nelle strade bianche dell’ex area mineraria di Santa Barbara (https://www.lamarzocchina.it/), e con Valdarno Bike Road che propone percorsi cicloturistici lungo i sentieri più belli e caratteristici del Valdarno aretino e fiorentino (www.valdarnobikeroad.it), si aggiungono così due importanti iniziative sulla via dell’Arno il cui ecosistema costituisce una risorsa a 360° da custodire e valorizzare in termini naturalistici, energetici e sportivi con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare.

Per il Gruppo Enel l’approccio sostenibile è l’unico in grado di orientare le scelte che riguardano il presente e il futuro, non solo nel settore energetico; in questo scenario, nel territorio aretino gli impianti idroelettrici dell’Arno a La Penna e a Levane, inseriti in oasi e riserve di grande pregio naturalistico, costituiscono una ricchezza per la produzione di energia pulita ma anche come modello in grado di creare valore condiviso in collaborazione con le Istituzioni ed il tessuto sociale e sportivo del territorio.

Ecco perché il sostegno alla Ciclostorica La Lastrense, in programma nel territorio di Lastra a Signa a marzo 2022, e al GS Montalto Memorial Daniele élite under 23, che si correrà ad agosto 2022, rappresentano due ulteriori tasselli del percorso di sviluppo sostenibile ed armonico del Valdarno aretino e fiorentino intorno al suo fiume, per promuovere una vera e propria cultura della sostenibilità che coinvolga le persone intorno al comune impegno di adottare modelli di business, sfide comunitarie e comportamenti personali responsabili e lungimiranti, orientati al rispetto dell’ambiente e alla creazione di valore di lungo periodo.

La Lastrense è una ciclostorica, aperta a tutti gli amanti del ciclismo vintage e della storia locale, organizzata dalla società sportiva GS Tre Emme di Lastra a Signa: l’evento si svolgerà il 18, 19 e 20 marzo 2022 con partenza dal centro storico di Lastra a Signa e molte attività collaterali che coinvolgeranno il mondo della cultura, dello sport e del turismo. I tre percorsi (corto, medio e lungo) si snoderanno sulle colline fiorentine con scorci mozzafiato e passaggi in dimore storiche come la Villa Caruso, il Castello di Malmantile e il Castello di Montefugoni. Il nome della manifestazione vuole essere un omaggio ad uno storico gruppo sportivo fondato nel 1921, il GS La Lastrense, in cui nel corso degli anni hanno militato campioni come Franco Bitossi e Francesco Casagrande. L’iniziativa, che nel 2022 vivrà la sua prima edizione, si svolge in apertura di primavera come benvenuto alla stagione per la vita rurale (info e dettagli: https://www.lalastrenseciclostorica.it/) ed è la prima tappa del Giro d’Italia d’Epoca (https://www.giroditaliadepoca.it/).

Il GS Montalto Memorial Daniele Tortoli, invece, è una gara nazionale riservata alla categoria élite under 23 per le società ciclistiche affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana e all’UCI. La corsa, giunta all’ottava edizione, si terrà il 28 agosto 2022 e rappresenta un appuntamento di grande prestigioso per i giovani ciclisti che si preparano ad entrare nel mondo del professionismo. La manifestazione percorre le strade del Valdarno aretino, tra le colline di Laterina Pergine, Bucine, Montevarchi e dintorni, ed è dedicata alla memoria di Daniele Tortoli, tecnico di ciclismo di grande spessore scomparso prematuramente nel 2013 a soli 58 anni (info e dettagli: www.gsmontalto.it).

Nell’ambito idroelettrico, Enel Green Power gestisce in Toscana 13 dighe, 3 sbarramenti e 32 centrali concentrate principalmente in due bacini idrografici: il bacino del fiume Serchio e del torrente Lima, tra le province di Lucca e Pistoia, le cui acque vengono invasate principalmente nel serbatoio di Vagli per un totale di 29 Mmc, ed il bacino dell’Arno nel Valdarno aretino le cui acque vengono raccolte nei bacini di La Penna e Levane per un totale di circa 8,7 Mmc. Gli impianti idroelettrici Enel Green Power in Toscana hanno una potenza efficiente di 250 MW e producono circa 550 GWh annui, in relazione alla disponibilità della risorsa idrica.