L’App LG ThinQ aiuta a finalizzare i buoni propositi per il 2022

Adottare stili di vita più ecologici, imparare nuovi hobby e adottare un approccio più attivo alla salute e al fitness è possibile con l’aiuto dell’App LG ThinQ

Fare propositi per il nuovo anno non è solo un ottimo modo per inaugurare il 2022, ma è anche l’occasione perfetta per avviare cambiamenti positivi e duraturi nella propria vita. Per aiutarvi a stabilire degli obiettivi chiari e ad elaborare un nuovo piano d’azione, ecco alcuni metodi collaudati per ottenere di più dalla vita nel 2022 – tra cui adottare stili di vita più ecologici, imparare nuovi hobby e adottare un approccio più attivo alla salute e al fitness.

Go Green per un pianeta più sostenibile. Rendete il nuovo anno più ecologico con cambiamenti nello stile di vita rispettosi dell’ambiente che ci aiutino a crescere come individui e a rendere il mondo un posto migliore in cui vivere per tutti.

Iniziate a usare i materiali riutilizzabili. Iniziate il vostro percorso verso i rifiuti zero-waste impegnandovi ad usare prodotti riutilizzabili. Ma non cercate di sostituire tutti gli oggetti in una volta sola, infatti suddividere i vostri obiettivi più ambiziosi in passi più piccoli è la regola pratica per trasformare un’azione in un’abitudine. Sostituire le buste della spesa di carta e di plastica con una “bag for life” è un buon punto di partenza. Fate una buona scorta di queste borse riutilizzabili e tenetele a portata di mano e di vista – vicino alla porta di casa o nel bagagliaio dell’auto – in modo che ricordarsi di portarsele per ogni spesa sia un gioco da ragazzi.

Risparmiate sull’energia. Ridurre l’uso dell’energia domestica è il modo più semplice ed efficace per ridurre la propria impronta ecologica – per non parlare del fatto che dimezzerete le vostre bollette elettriche. Prima di iniziare a fissare degli obiettivi di riduzione, prendetevi del tempo per monitorare quanto spesso voi e la vostra famiglia usate gli elettrodomestici. Perché non prendere in considerazione la possibilità di introdurre un valido aiuto di un partner per la smart home come LG ThinQ? Perché con una simile innovazione al proprio fianco, avrai accesso a informazioni mensili sull’uso della applicazione di facile utilizzo LG ThinQ. Una volta che sai quali gadget stai usando di più, ottimizza l’efficienza energetica di ogni apparecchio attivando una modalità di risparmio energetico che è disponibile per gli ultimi prodotti per la casa di fornitori come LG. Con una soluzione intelligente che si prende cura di tutti gli ostacoli e gli intoppi del vostro piano di conservazione, diventare green è facile e conveniente come non lo è mai stato.

Iniziate un nuovo hobby. Non solo per il gusto di divertirsi e svagarsi, ma come opportunità per imparare nuove abilità e sentirsi più soddisfatti, provate a dedicarvi a una nuova attività del tempo libero in questo nuovo anno.

Scegliete con attenzione. Siamo stati tutti colpevoli di aver iniziato qualcosa di nuovo, ma poi di avere abbandonato non appena il nostro entusiasmo è cominciato a svanire. Per assicurarvi che il vostro prossimo hobby non sia solo occasionale, adottate un approccio più intenzionale: cercate di capire chi siete e cosa state cercando nella vostra prossima attività. Per i creativi, per esempio, iniziare un diario, un blog, o anche cimentarsi nel v-logging (video blogging) può essere perfetto per incanalare l’energia creativa. Per coloro che cercano qualcosa sul lato più fisico delle cose, lo yoga, il pilates o il jogging non sono solo piacevoli e sociali, ma sono anche facilmente accessibili e integrabili nella vita quotidiana.

Finite quello che avete iniziato. Inserire un nuovo hobby nella propria agenda fitta di impegni può sembrare scoraggiante a prima vista. Ecco perché, quando si inizia come principiante, si dovrebbero fissare obiettivi realistici e raggiungibili (obiettivi SMART). Iniziate a cucinare? Non aspettatevi di diventare come Gordon Ramsay dopo solo un giorno, una settimana o un mese di pratica. All’inizio evitate le ricette sofisticate; sviluppate le vostre abilità culinarie imparando a preparare i piatti più semplici – anche un semplice kit da cucina può fare al caso vostro. I forni InstaView® di LG offrono agli aspiranti chef tutte le gioie della cucina. Basta scansionare il codice a barre del pasto Scan-to-Cook con l’app LG ThinQ, e le impostazioni raccomandate saranno inviate al forno collegato. Una volta terminata la cottura, vi verrà inviato un avviso tramite l’app, con un piatto splendidamente preparato e pronto per essere gustato appena uscito dal forno.

Mettete la salute al primo posto. Quest’anno, con tutti i suoi cambiamenti senza precedenti, è stato un momento per orientare la nostra attenzione sul benessere. Continuate a seguire questi cambiamenti in meglio, introducendo abitudini sane che vi porteranno benefici per il resto della vita.

State meno seduti, muovetevi di più. Se non avete il tempo o l’energia per fare esercizio regolare, state tranquilli: anche un livello moderato di attività fisica può giovare alla salute e, in alcuni casi, cambiarvi la vita. Inoltre, questa risoluzione può essere facilmente adattata alla propria routine quotidiana senza piani intricati. Se, per esempio, ogni mattina dovete fare un tragitto in macchina di dieci minuti, trasformatelo in una passeggiata di trenta minuti.

Preparatevi il cibo da soli. Una buona nutrizione è il fondamento di una vita sana, e il modo migliore per assicurarsi che i vostri pasti contengano tutti i nutrienti e le vitamine di cui avete bisogno è quello di cucinarli da sé. Quindi, assicuratevi di avere tutti gli ingredienti di base più usati in dispensa e nel frigorifero. Ma con così tanto cibo fresco in casa vostra, dovrete tenere lo stock di tutto, specialmente di cose deperibili. Il burro, i sostituti delle uova, le carni fresche e macinate e i formaggi a pasta molle sono tutti ingredienti chiave che devono essere consumati entro le loro date di scadenza. Con i frigoriferi LG ThinQ compatibili, le notifiche smart su quegli alimenti che si avvicinano alla scadenza vengono inviate direttamente sul vostro telefono – ricordatevi solo di impostare le date di scadenza degli alimenti, in modo che l’app possa monitorarli di conseguenza. Quindi ora, risolta questa questione, e che tutti i vostri alimenti sono freschi e saporiti, quello che vi resta da fare è semplicemente mettere insieme dei pasti gustosi ed equilibrati che faranno faville sia sulle vostre papille gustative che per il vostro corpo.

Un proposito per il nuovo anno non sempre porta a una trasformazione radicale della vita, tuttavia, indica sempre uno slancio verso lo sviluppo personale e la crescita positiva. Quindi, buona fortuna a voi e felice anno nuovo.