Kilo KG online con il video di “Capo dei Capi”

Kilo KG su YouTube con il video di “Capo dei Capi”, primo estratto dall’EP “Facile Mai”, un’ode a Palermo (e alle sue contraddizioni)

Online su YouTube (https://youtu.be/3jkMT0V2s-4) il video ufficiale di “Capo dei Capi”, primo singolo estratto da “Facile Mai”, il nuovo EP del rapper palermitano classe 1991 Kilo KG uscito in digitale il 5 novembre scorso distribuito da Believe.

Come negli altri brani dell’EP, tutti gli artisti coinvolti su questo singolo sono di Palermo: la produzione musicale, infatti, è firmata da DNVR e Peter Bass, e il video è diretto da Antonio Trippodo in arte “Zehd”. Questo singolo dimostra bene come Palermo non faccia da semplice sfondo ai brani dell’EP ma sia proprio la principale fonte d’ispirazione: il senso di appartenenza e il legame con le proprie radici sono rimarcati dalle immagini del video ambientate allo Sperone, il quartiere popolare dove è cresciuto e vive Kilo KG, mentre altre scene sono state girate a Mondello, rinomata zona balneare, per mettere in luce certi contrasti tipici del capoluogo siciliano.

“Questa traccia – racconta l’artista – è la mia preferita dell’EP e l’ho scritta una notte dopo essere stato fermato e maltrattato da una pattuglia di carabinieri. La chiave d’interpretazione è un po’ diversa da ciò che il titolo può suggerire… In pratica riprendo un tema fondamentale dell’EP: la mia terra si basa sulle contraddizioni, è fatta da vicoli ciechi pieni di occhi e strade silenziose che ascoltano (‘I muri non hanno orecchie e sentono, le finestre non hanno occhi e vedono’, dice il proverbio). Penso, per esempio, ai capi mafia che dedicano tutta la loro vita per essere i numeri 1 e finiscono a viverla nascosti nelle intercapedini di case che non sono le loro. Tutti non fanno nomi ma alla prima difficoltà sono i primi a farli. E nel ritornello dico ‘sono cresciuto tra carabinieri col mito del capo dei capi’… Palermo è amore, Palermo è odio“.

Tutte le tracce dell’EP “Facile Mai” hanno iniziato a prendere vita durante il lockdown mentre Kilo KG, per mantenersi, lavorava con il delivery di una dark kitchen ma senza mai togliersi dalla testa il rap: tra una consegna e l’altra, infatti, ideava rime e incastri. Da qui nasce il concetto di “Facile Mai” perché nonostante il lavoro impegnativo, la fatica fisica e i dubbi sul da farsi, Kilo KG non ha mai perso la concentrazione ed è rimasto focalizzato sulla musica trovando sempre più motivazione nella ricerca di un sound e nella scrittura di testi che dessero un’immagine oltremodo sincera e reale di se stesso. Così “Facile Mai” racconta Palermo, componendo uno spaccato di realtà quotidiana che mette in luce certi contrasti tipici del capoluogo siciliano con dei toni malinconici e introspettivi, riflettendo il punto di vista di un ragazzo che conosce bene i vari ambienti della città in cui è nato, è cresciuto e vive, e che, nonostante le difficoltà, non ha perso di vista i suoi obiettivi anche perché animato da un forte sentimento di rivalsa.

