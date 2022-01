La Teodora di Montalbetti premiata da Opera Wire

L’opera da camera “Teodora. Scalata al cielo in cinque movimenti” di Mauro Montalbetti (Edizioni Curci), premiata dalla redazione di “Opera Wire”

L’opera da camera Teodora. Scalata al cielo in cinque movimenti di Mauro Montalbetti (Edizioni Curci), con libretto e regia di Barbara Roganti, di scena al Ravenna Festival è stata premiata tra le Best Performances of the Year dalla redazione di “Opera Wire”.

Il premio si riferisce alla prima esecuzione assoluta, che ha inaugurato lo scorso 2 giugno il Ravenna Festival, che ha commissionato l’opera in coproduzione col Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone. Questa la motivazione: «Non solo era un’opera musicalmente bella e accessibile, ma la sua presentazione nella Basilica di San Vitale del VI secolo con i suoi enormi spazi cavernosi e le spesse colonne ha creato effetti acustici sorprendenti, mentre i mosaici colorati sulle sue pareti hanno creato lo sfondo visivo perfetto».

Protagonista è Teodora: la figlia di un’attrice e di un custode dell’ippodromo di Costantinopoli che giunge fino al trono dell’Impero, al fianco di Giustiniano. Mauro Montalbetti si addentra nel labirinto dell’esistenza dell’imperatrice bizantina, là dove verità e calunnia coesistono, dove il corpo femminile convive con l’icona della santità.

«Un risultato inatteso che fa molto piacere – ha dichiarato Mauro Montalbetti – ottenuto grazie alla collaborazione di Edizioni Curci, oltre che del Ravenna Festival e del Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone. Il merito va anche alla magistrale esecuzione di Roberta Mameli, Matilde Vigna, Barbara Martinini, del coro dell’Ensemble 1685 del Conservatorio “Verdi” di Ravenna diretto da Antonio Greco, e dell’Altrevoci Ensemble. Insieme con la recente nomina come composer in residence presso l’Orchestra del Teatro di Bremerhaven, in Germania, questo importante riconoscimento chiude un 2021 ricco di soddisfazioni, nonostante la difficoltà del mondo musicale in questo periodo».

L’esecuzione dell’opera è ancora disponibile in streaming:

www.ravennafestival.live/events/teodora/

Informazioni sul premio:

https://operawire.com/best-of-2021-operawires-staff-on-the-best-performances-of-the-year/

BIO. Il compositore Mauro Montalbetti (Brescia 1969), allievo di A. Giacometti, si è diplomato con lode in composizione presso il Conservatorio Verdi di Milano sotto la guida di P. Rimoldi e I. Danieli. Riconosciuto come uno dei compositori italiani più eseguiti e premiati della sua generazione, la sua musica e le sue opere teatrali sono state commissionate ed eseguite da importanti istituzioni fra le quali si ricordano: Orchestra Filarmonica della Scala, Biennale Musica di Venezia, Roma Europa Festival, Teatro Massimo di Palermo, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Regio di Torino, Accademia Santa Cecilia di Roma, Festival Pianissimo Kiev, Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, Teatro Grande di Brescia, Fondazione I Teatri Reggio Emilia, Milano Musica, Società del Quartetto Milano, Festival pianistico di Brescia e Bergamo, Nuekollner Oper di Berlino. Steiriche Erbst di Graz, Gaudeamus Musik Week Amsterdam, Klagenfurth Stadtheater, JosephstadtTheater Wien. E’ stato compositore in residenza presso la fondazione I Teatri di Reggio Emilia per triennio 2015-2017 e nel 2018 presso il VCC di Visby grazie ad una borsa di studio del governo Svedese. Le sue composizioni sono pubblicate da Edizioni Curci e Raicom ed incise per le etichette Deutsche Grammophon, Stradivarius, A simple lunch. Recentemente è stato nominato direttore artistico del Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano per il triennio 2021-2023.