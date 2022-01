Previsioni meteo 3 gennaio 2022: l’anticiclone ha le ore contate

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 3 gennaio 2022: l’alta pressione inizia a cedere, entro l’Epifania in arrivo aria gelida con neve a quote collinari

Il Mediterraneo centro-occidentale e gran parte dell’Europa centro-occidentale sono ancora sotto l’egemonia di un vasto campo anticiclonico, alimentato da masse d’aria calda provenienti dal Nordafrica. Anche sull’Italia si registrano dunque condizioni meteo all’insegna della stabilità e del caldo anomalo, specie sulle regioni centro-meridionali. Situazione stazionaria ancora per qualche ora e nella giornata di oggi non avremo dunque variazioni di rilievo con clima asciutto, salvo innocue velature sulle aree del Centro e del Nord.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’alta pressione, che ci tiene compagnia da diversi giorni, non durerà ancora a lungo. Già a partire da mercoledì, infatti, è atteso un deciso cambiamento delle condizioni meteo con il ritorno del maltempo e della neve a quote collinari per un’irruzione di aria gelida. Il crollo termico riguarderà anche il giorno dell’Epifania e il successivo weekend, nel quale torneranno anche piogge sparse.

Intanto per oggi, lunedì 3 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità alternata a schiarite su tutti i settori, ma senza fenomeni associati, ampie schiarite sulle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità compatta sui settori pianeggianti; deboli piogge sulla Liguria. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità bassa su Toscana, Umbria e Lazio, più compatte sulla costa, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con maggiore nuvolosità sui settori costieri, possibili deboli piogge in Toscana. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti più compatti sulle coste. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità compatta su tutti i settori, maggiori spazi di sereno tra Calabria e Sicilia. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime in aumento e massime in lieve calo al Centro, in calo al Nord e al Sud Italia.

