Guanti monouso: perché oggi è importante indossarli, quando e dove

Per molti possono sembrare degli accessori di poco conto, ma rappresentano sempre più dei dispositivi importantissimi, soprattutto in alcune situazioni e ambiti di lavoro. Parliamo dei guanti monouso utili per diverse mansioni e obbligatori in altre come, per esempio, operatori sanitari, addetti dei settori alimentari e commerciali, o per chi svolge impieghi che implicano il contatto con materiali che non possono venire a contatto con la pelle.

Insomma, può sembrare una sciocchezza, ma al mondo d’oggi, dove è sempre più necessario fare attenzione alla protezione dell’igiene e alla salvaguardia della salute, i guanti monouso fanno la differenza. Possiamo definirli dei dispositivi essenziali nella vita e nel lavoro di tutti i giorni per la vita delle persone, ma anche per lavorare correttamente all’interno dell’azienda.

Le regole oggi sono stringenti e chi non le rispetta, anche solo per negligenza, incorre in sanzioni anche molto pesanti arrivando fino alla chiusura e al sequestro dell’attività. Insomma, è chiaro come per degli aspetti così delicati non si ammettono errori ed è per questo che per sé stessi e per i propri dipendenti si devono fare delle scelte sempre mirate che puntino al meglio salvaguardando la sicurezza e l’igiene dei dipendenti. Ecco perché scegliere dei dispositivi di alta qualità e specifici per le funzioni che si svolgono è essenziale. C’è da dire, infatti, che i guanti monouso non sono tutti uguali e anche nella scelta bisogna fare attenzione.

Su Rajapack.it è possibile acquistare diversi tipi di guanti monouso progettati per rispondere alle esigenze di diverse categorie di lavoratori e ambiti d’impiego. Protezione dagli incidenti sul lavoro e massimo livello di igiene sono le specificità che non mancano mai. Ecco perché quando si acquista sullo store online del Gruppo Raja le funzioni protettive e preventive dei guanti sono garantite, serve solo scegliere la tipologia di dispositivo.

Si può scegliere tra i guanti in lattice, nelle versioni talcato e non talcato, specifici per l’ambito medico e dentistico oltre che per i professionisti dell’estetica. I guanti in nitrile, invece, oltre che per il comparto medico e ambulatoriale, sono molto usati da chi manipola gli alimenti e le sostanze chimiche, ottima alternativa per chi è allergico al lattice naturale. Infine, i guanti in vinile sono ideali per settori diversi, dai laboratori alle industrie alimentari o elettroniche.